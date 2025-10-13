الأرشيف والمكتبة الوطنية يعرض أنظمة محدثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلن عبدالعزيز سالم العميم، رئيس قسم تقنية المعلومات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، إطلاق تطبيق «الإصدارات» كمنصة رقمية رائدة تعتمد على خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة.

ويتضمن التطبيق وكيلاً ذكياً يتفاعل مع القارئ، ويوفر تجربة قراءة إلكترونية مشابهة للكتاب المطبوع، مع إمكانات بحث داخل النص، واستماع متزامن للكتاب الصوتي، وروابط شراء للنسخ الورقية والإلكترونية.

كما يعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية حلولاً ذكاء اصطناعي للأرشفة الرقمية، تشمل: بحث تشابه الصور لتصنيف المحتوى البصري، تقنية التعرف على الوجوه لتعزيز الأرشفة الإلكترونية، وكيل بحث ذكي مدمج مع Elasticsearch لضمان الدقة والسرعة، أداة تفريغ ذكية للمواد المسموعة والمرئية للحفاظ على التراث الثقافي، نظام ترجمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقليل الفجوات اللغوية في الأرشفة والنشر.

وقد تم تطوير جميع الأنظمة داخلياً مع اعتماد أحدث بروتوكولات الأمان لحماية البيانات والملكية الفكرية.