دبي نبض العالم الرقمي ومستقبل «الويب 3»

أصبحت دبي مركزاً استراتيجياً للعملات المشفرة، ولم يأتِ صعودها من قبيل الصدفة، إنما بفضل لوائح تقدمية، ونظام مزدهر للتكنولوجيا المالية «فنتك»، لتعد أحد أهم مراكز الجذب لمبتكري «البلوك تشين» والمستثمرين، بحسب تقرير بعنوان «نبض دبي الرقمي» لموقع «هوكا نيوز» المتخصص في العملات الرقمية والبلوكشتين.

وبحسب التقرير فإن من أسباب أهمية دبي أيضاً أنها كانت سباقة في تقديم إطار تنظيمي واضح للشركات الناشئة في البلوكتشين، وجذب المواهب ورأس المال العالمي، واستضافتها مؤتمرات ومعارض كبرى للعملات المشفرة.

وأشار إلى أن وجود رواد شبكة «باي نتورك» في دبي، جاء نتيجة طبيعية لموقع دبي في هذا الجزء من العالم الرقمي، ويعكس دورها كمنصة استراتيجية لإطلاق وتوسيع نطاق التقنيات اللامركزية.

فقد شوهد مؤخراً متحمسون لشبكة «باي نتورك» وهم يتداولون ويناقشون مستقبل الحركة في قلب المدينة، في زخم عالمي متنامٍ يقف خلف مشروع يعيد تعريف كيفية إنشاء القيمة الرقمية ومشاركتها، في قلب دبي.

وبالنسبة لشبكة «باي نتورك»، فإن التواصل مع مجتمع العملات المشفرة في دبي يعني الاستفادة من شبكة من رواد الأعمال والمطورين والمستثمرين.

وعكست مناقشات الرواد في دبي التزاماً عميقاً بتشكيل مستقبل الشبكة، من التطوير التقني إلى الاستراتيجية الاقتصادية.

وتتميز «باي كوين» في عالم العملات المشفرة بإمكانية الوصول، إذ يمكن ذلك لأي شخص لديه هاتف ذكي.

وبينما يناقش رواد «باي كوين» في دبي التداول والمنفعة، تنتقل «باي كوين» من فكرة إلى عملة وظيفية ذات أهمية متزايدة في اقتصاد الويب 3.

ويمثل الويب 3 تحولاً من المنصات المركزية إلى الملكية اللامركزية.

وتتوافق شبكة «باي نتورك» بعمق مع هذه الرؤية، حيث تقدم الأدوات والبنية التحتية التي تمكّن المستخدمين من التحكم في بياناتهم وهويتهم وأصولهم.

وتشمل مساهمات «باي» في الويب 3 تقديم أنظمة الهوية اللامركزية، وقدرات العقود الذكية ونماذج الحوكمة التي يقودها المجتمع.

وجعلت هذه الميزات شبكة «باي نتورك» أكثر من مجرد مشروع عملات مشفرة، لتصبح طبقة أساسية للجيل القادم من التفاعل الرقمي.

ومع انخراط الرواد بنشاط في مدن مثل دبي يتسارع دمجها في النظام البيئي العالمي للويب 3.