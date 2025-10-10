احتفى به محمد بن راشد.. عبدالرحمن الحمادي: كلمات سموه وسام على صدري

أكد الطالب عبدالرحمن الحمادي من مدرسة الغزالي ويدرس في الصف السابع بأبوظبي، أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أجمل مفاجأة في حياته، وإشادة سموه وسام فخرٍ على صدره، ودافع عظيم لمواصلة حفظ كتاب الله.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكمُ دبي، رعاه الله، عبر عن سعادته بالطالب الإماراتي عبدالرحمن الحمادي، مشيداً بصوته الجميل وتلاوته لكلمات الله التي وصفها بأنها نورٌ وهدى ورحمة، وحمايةٌ وسياجٌ وحفظٌ للأجيال.

ونشر سموه على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تغريدة مرفقة بفيديو للطالب عبدالرحمن، وقال سموه: "كلمات الله نورٌ وهدى ورحمة، كلمات الله حماية وسياج وحفظ للأجيال، حفظهم الله ورعاهم.. أسعدني ابني عبدالرحمن الحمادي بصوته الجميل".

وقال الحمادي: «حين قرأت كلمات سموه شعرت بالفخر والسعادة، فهي تحمل رسالة حب وتشجيع لكل طالب يسعى إلى حفظ القرآن الكريم، وتعني لي الكثير لأنها جاءت من قائدٍ نقتدي به في علمه وإنسانيته».

وأضاف أنه فاز سابقاً بجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في فئة التلاوة، مشيراً إلى أن هذه الجائزة كانت نقطة تحول في مسيرته مع القرآن، وشجعته على المشاركة في مسابقات أخرى.

وتابع: «كنت أحلم أن يسمع صوتي أحد من القادة، ولم أتخيل أن تكون كلمات سموه لي بهذا الدفء والاهتمام».

وأوضح الحمادي أنه يحب الاستماع إلى كبار الأئمة، ويحاول تقليد أصواتهم لتحسين أدائه في التلاوة، مضيفاً أنه يشعر بالخشوع حين يقرأ، وأن القرآن بالنسبة له ليس مجرد كلماتٍ تُتلى، بل حياةٌ تهدي وتملأ القلب سكينةً ونوراً.

وأشار الطالب إلى أن والديه كانا في غاية السعادة عندما شاهدا منشور سموه، موضحاً أن والده ربّاه منذ صغره على حب القرآن والاعتزاز بالقيم الإسلامية، بينما كانت والدته تشجعه يومياً على المراجعة والمشاركة في المسابقات القرآنية، لافتاً إلى أن الأسرة كانت شريكاً أساسياً في كل خطوة من خطواته نحو التميز.

وأكد الحمادي أن اهتمام القيادة بأبناء الوطن يجعله يشعر بالمسؤولية تجاه بلده، وأنه سيواصل مسيرته في الحفظ والتلاوة ليكون قدوة لزملائه، قائلاً: «أطمح أن أتمّ حفظ القرآن كاملاً بإذن الله، وأمثّل الإمارات في المسابقات القرآنية الدولية، لأن كلمات سموه أعطتني طاقة لا توصف لأكمل هذا الطريق».

وأوضح الطالب أن مدرسته كانت بيئة داعمة له في رحلته مع القرآن، حيث وفرت له المعلمين والمشرفين الذين صقلوا موهبته الصوتية وساعدوه على تحسين مخارج الحروف وأداء التلاوة.

واختتم الحمادي حديثه قائلاً: «سأظل أفتخر بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمع صوتي وأعجب به، وسأحمل كلماته في قلبي ما حييت، فهي تذكّرني بأن القيم لا تُشترى، وأن القرآن الكريم هو النور الذي نحيا به ونحمي به أجيال المستقبل».