مركز راشد لأصحاب الهمم يعزز الوعي المجتمعي بتحديات طيف التوحد

سلّط مركز راشد لأصحاب الهمم بدبي الضوء على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي باضطراب طيف التوحد، من خلال فعالية إنسانية وتوعوية تحمل عنوان «التوحد.. فهم أعمق ودعم أكبر»، بهدف تحقيق الفهم العميق والدعم المتكامل لهذه الفئة.

وخلال جلسة إعلامية تم الإعلان عن إصدار خاص من كتاب التلوين لأطفال التوحد من إعداد أخصائية الفن ريتو، والمصمم خصيصاً لتحفيز خيال الأطفال وتسهيل طرق التواصل غير اللفظي لديهم.

وألقت الدكتورة هبة شطا، المؤسس والمدير التنفيذي لمركز الطفل للتدخل الطبي المبكر ومركز مهارات التعليمي، الضوء على طيف التوحد من منظور علمي وتربوي، مستعرضة تجارب واقعية وأطر تدخل فعالة.

كما استعرضت الدكتورة فوزية الجزيري استشارية طب العائلة، بحثاً علمياً حول آخر المستجدات في مجال علاج التوحد، بما يحمله من تطورات واعدة وابتكارات حديثة تفتح آفاقاً جديدة وآمالاً واعدة في علاج التوحد.

وقالت مريم عثمان المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم إن الفعالية تعكس التزام مركز راشد العميق بنشر الوعي المجتمعي حول اضطراب طيف التوحد، وتعزيز سبل الدعم والرعاية لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعاً.

وزيادة فهم المجتمع لاضطراب طيف التوحد، وتعريفهم بخصائصه والتحديات التي يواجهها المصابون به وأسرهم، والتركيز على أهمية الاكتشاف المبكر، ودور الأسرة والمؤسسات في دعم هذه الفئة، إضافة إلى مناقشة أساليب العلاج والتدخلات التي تساعد على الاندماج في المجتمع.