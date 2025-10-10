«لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة» تحصد جائزة عربية

فازت جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي، بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة في دورتها الثامنة عشرة، ضمن فئة الشراكات والتعاون، وذلك تقديراً لإسهاماتها المتميزة في دعم الطفولة وتمكينها ضمن إطار التنمية المستدامة.

جرى التكريم بالجائزة التي نظمت تحت رعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وتسلمتها أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي للجائزة خلال احتفال رسمي نظمته إدارة الجائزة العربية في إمارة دبي، حضره عدد من المسؤولين والممارسين في مجالات العمل الاجتماعي، والاستدامة، والمبادرات التنموية.

وشكّلت فئة الشراكات والتعاون المنصة التي اختيرت فيها الجائزة نظراً لشراكاتها المتنوعة والفعالة مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، التي أسهمت مجتمعة في توسيع دائرة تأثيرها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع.

وأكدت أمينة السويدي في كلمتها خلال الحفل، أن هذا التكريم يأتي في سياق التزام دائم برؤية الإمارات في دعم الطفولة، وتوجيه الإمارة نحو مجتمع مستدام يقدم للجيل القادم بيئة متكاملة للنماء والإبداع.

وأشادت إدارة الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة بفهم جائزة إبداعات الطفولة العميق لأهمية دمج مفاهيم الاستدامة في البرامج الثقافية والتربوية، وبقدرتها على بناء جسر من التعاون بين الجهات المختلفة لخدمة الطفل والمجتمع.