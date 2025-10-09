625 مركزاً للياقة البدنية في دبي

أعلنت بلدية دبي أن عدد مراكز اللياقة البدنية في الإمارة يبلغ 625 مركزاً، منها 555 مركزاً رجالياً و70 نسائياً، مؤكدةً حرصها على متابعة هذه المنشآت بانتظام لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة. وخلال العام الجاري، نفذت فرق التفتيش في بلدية دبي 285 زيارة ميدانية لمراكز اللياقة البدنية، ضمن برامج رقابية دورية للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة.

وتواصل بلدية دبي جهودها المستمرة في تعزيز جودة الحياة والصحة العامة في الإمارة، من خلال تطبيق أعلى المعايير الرقابية على مراكز اللياقة البدنية ومنافذ تداول المكملات الصحية، لضمان التزامها باشتراطات الصحة والسلامة المعتمدة.

وتشمل هذه الاشتراطات متطلبات النظافة العامة في المنشأة والأجهزة الرياضية، واتباع الممارسات الصحية من قبل العاملين، مع ضرورة حصولهم على شهادات الصحة المهنية. كما تتضمن المعايير اشتراطات السلامة العامة التي تركز على سلامة الأجهزة والمعدات الرياضية والتوصيلات الكهربائية وتوافر طفايات الحريق.

أما فيما يتعلق بجودة المياه فتلتزم المراكز بإجراءات تنظيف وتطهير خزانات المياه بشكل دوري، مع سحب عينات مخبرية للتأكد من سلامتها، كما يتم مراقبة جودة الهواء الداخلي عبر صيانة أنظمة التكييف وسحب عينات باستخدام أجهزة خاصة ومعتمدة.

وتولي البلدية اهتماماً خاصاً بمطابقة المنتجات الاستهلاكية داخل المراكز، من خلال التأكد من تسجيل المنتجات وصلاحيتها، إلى جانب سحب عينات وفحصها مخبرياً للتحقق من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات.

وفيما يخص قطاع المكملات الصحية أوضحت البلدية أن هناك ما يقرب من 7900 مؤسسة في الإمارة تعنى بتداول هذه المنتجات، وتشمل مؤسسات تجارة المكملات، والصيدليات، ومحلات التجارة العامة، والسوبرماركت، والميني مارت، ومحال الأعشاب الطبيعية.

ونفذت بلدية دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 1360 زيارة ميدانية على تلك المؤسسات، شملت حملات تفتيش، وزيارات روتينية، ومعالجة بلاغات، ومتابعات دورية، إضافة إلى سحب وفحص 359 عينة من المكملات الصحية للتحقق من سلامتها وجودتها.

وأكدت بلدية دبي أنها تطبق نظاماً رقابياً ذكياً متكاملاً يعتمد على تحليل المخاطر لتقييم المنتجات والمنشآت، من خلال نظام «منتجي» لتسجيل المنتجات والإفراج عنها وفق معايير السلامة المطبقة، إلى جانب نظام التفتيش الذكي الذي يقيم المخاطر المحتملة في المنشآت والمنتجات والبيئة المحيطة بها.

وأوضحت بلدية دبي أن هذه المنظومة الرقابية المتقدمة تتكامل مع نظامي البلاغات والسحب والاستدعاء، بما يعزز من كفاءة الرقابة ويحافظ على سلامة المستهلكين ويحقق أهداف البلدية في ترسيخ بيئة صحية وآمنة ومستدامة لسكان دبي وزوارها.