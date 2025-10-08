«في الشوفة».. مبادرة لمحاكم دبي تدعم أصحاب الهمم بـ 7 خدمات

على هامش معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، استعرضت محاكم دبي مبادرة نوعية بعنوان «في الشوفة»، التي تضم سبع خدمات رئيسية تهدف إلى دعم أصحاب الهمم، والمتقاضين المعسرين، وتعزيز وصولهم إلى العدالة بسهولة ويسر.

وتشمل المبادرة مجموعة من الخدمات المجتمعية والإنسانية، عون، شور، سند، خدمات العضيد، محاكم الخير، التأجيل أو الإعفاء من الرسوم، قريب.

وقالت إن هذه الخدمات في مجملها تجسد منظومة متكاملة من الخدمات القضائية والمجتمعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً، كما تجسد التزام محاكم دبي بتعزيز الوصول الشامل إلى العدالة، وتقديم خدمات متكاملة لأصحاب الهمم والمتقاضين المعسرين، بما يضمن كرامتهم واستقلاليتهم.

وأكدت سعي محاكم دبي من خلال هذه الخدمات إلى بناء منظومة قضائية أكثر إنسانية وشمولاً، تواكب رؤية دبي في تمكين جميع فئات المجتمع وتحقيق جودة حياة أفضل لهم.

وأكدت أن هذه الخدمات تمثل سابقة نوعية في المجال القضائي، إذ تجمع بين العمل القانوني والمجتمعي ضمن إطار تكافلي مبتكر، يرسخ قيم العدالة والرحمة والمسؤولية الاجتماعية في العمل القضائي.