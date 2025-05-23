قمة الإعلام العربي 2025.. حلّة جديدة وبرنامج حافل

أعلنت منى غانم المرّي، رئيسة اللجنة المنظمة لقمة الإعلام العربي، أن الدورة الجديدة من القمة ستنطلق يوم الاثنين الموافق 26 مايو الجاري، بحلّة متجددة تشمل تنظيم كل يوم من أيام القمة الثلاثة بشكل مختلف ومبتكر، مع برنامج زاخر بالجلسات والفعاليات المتخصصة.

وكشفت المرّي أن اليوم الأول سيشهد انطلاق جوائز "إبداع" المخصصة لطلبة الإعلام، فيما يتضمن اليوم الثاني جلسات نقاشية بمشاركة شخصيات مرموقة، إلى جانب تنظيم "خلوات إعلامية" يديرها نخبة من الإعلاميين لبحث مستقبل الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، كما سيُقام في اليوم نفسه حفل توزيع جوائز الإعلام العربي. أما اليوم الثالث فسيخصص لتكريم رواد التواصل الاجتماعي عبر "جائزة رواد مواقع التواصل"، إلى جانب الإعلان عن تقرير إعلامي مهم بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية.

من جهتها، أعلنت الدكتورة ميثاء بوحميد، الأمين العام لجائزة الإعلام العربي، أن القمة تشهد مشاركة غير مسبوقة لأكثر من 6000 شخص من 26 دولة، وأكثر من 300 متحدث، وتنظيم 175 جلسة رئيسة، و35 ورشة عمل، وتوقيع 5 اتفاقيات إعلامية، إلى جانب حضور أكثر من 200 شخصية إعلامية عربية.

وقال جاسم الشمسي، مدير جائزة الإعلام العربي، إنه سيتم تكريم 13 فائزاً من 13 فئة مختلفة خلال حفل توزيع جوائز الإعلام العربي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من قمة الإعلام العربي 2025، ليعكس هذا التنوع في الجوائز مدى شمولية وتخصص الجائزة في تغطية مختلف ميادين العمل الإعلامي العربي.

وأكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن باب التسجيل للمشاركة في القمة ما يزال مفتوحاً حتى 25 مايو.

من جانبه، ثمّن حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة "البيان" مشاركة الصحيفة في هذا الحدث البارز، مؤكداً أنها ستسلّط الضوء على الإعلام الاقتصادي وسُبل تطويره لمواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة في العالم العربي.

وستشمل فعاليات القمة أيضاً تنظيم منتدى دبي للألعاب الإلكترونية، الذي يُعقد لأول مرة، ويؤكد دور الألعاب الإلكترونية كمحرك رئيسي لمستقبل الترفيه والمساهمة في تنمية الاقتصاد الإبداعي.

وتشارك "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، من خلال قسمين: الأول بعنوان "بكل فخر من دبي"، ويضم 6 مطاعم و4 كافيهات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ والثاني يتضمن فعاليات فنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكشك تصوير بالتعاون مع شركة "دو" لدعم صناعة المحتوى والمواهب المحلية.

كما تشارك جامعة الإمارات بمنصة تستعرض تجارب ناجحة لخريجيها وطلبتها في مجال الإعلام، وتستضيف نخبة من الأكاديميين من الإمارات ومصر واليابان.