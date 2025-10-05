«طرق دبي»: 110 ملايين رحلة أجرة منها 40 مليوناً عبر الحجز الإلكتروني

أكد عادل شاكري، مدير إدارة تخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن التحول نحو الحجز الإلكتروني لرحلات مركبات الأجرة أسهم في تحقيق نتائج بيئية ملموسة.

وذكر أن متوسط مسافة الرحلات عبر الحجز الإلكتروني يقل بمعدل 3 كيلومترات مقارنة بالرحلات الاعتيادية، ما يوفر نحو 400 غرام من انبعاثات الكربون في كل رحلة.

وأفاد بأن دبي شهدت حتى الآن أكثر من 110 ملايين رحلة أجرة، منها 40 مليون رحلة عبر الحجز الإلكتروني، الأمر الذي ساهم في توفير ما يعادل 44 ألف طن من الانبعاثات الكربونية.

وتطرق إلى إطلاق الهيئة مشروع «مواقف مركبات الأجرة» الذي يشمل 1500 موقع في دبي، بحيث تنتظر المركبات في مواقع مخصصة بدلاً من التجوال العشوائي، ما يحسن معدل زمن الوصول للعملاء ويدعم كفاءة التشغيل.

وذكر شاكري أن شبكة المسارات المخصصة للحافلات وصلت حالياً إلى 7.5 كيلومترات، مع تنفيذ مشروع جديد بطول 13 كيلومتراً من المقرر إنجازه بنهاية عام 2027، بما يضمن تحسين الالتزام بالمواعيد وتقليل زمن الرحلات وتشجيع استخدام المواصلات العامة.