شرطة دبي تصمم 100 نموذج لمركبة مخصصة للوحدات الميدانية

قال النقيب مهندس محمد زينل، رئيس قسم مستقبل علوم التنقل في شرطة دبي: «أن الاستراتيجية التخصصية لمركز مستقبل التنقل الرقمي للأعوام 2025 - 2030، الرامية إلى إعادة تصميم وهندسة منظومة النقل والتنقل الشرطي في الإمارة، وفق نموذج «الشرطة 5.0»، بنيت على أسس علمية وعملية متكاملة، داخل مركز تم إنشاؤه في عام 2023، يضم ثلاثة أقسام مترابطة».

وأوضح أن المركز يشتمل على قسم معني بالدراسات المستقبلية والبحوث العلمية الخاصة بتقنيات التنقل وتطبيقاتها في العمل الشرطي، وقسم آخر يركز على التصميم الهندسي للمركبات بما يتوافق مع متطلبات الوحدات الأمنية المختلفة، إلى جانب قسم ثالث مسؤول عن إدارة الأسطول الرقمي، وتحليل بيانات المركبات، وحوكمة استخدامها.

وكشف زينل أن شرطة دبي صممت أكثر من 100 نموذج مركبة مخصص للوحدات الميدانية المختلفة، مثل فرق الإنقاذ، والتحريات، والطب الشرعي، بما يلبّي احتياجاتها الدقيقة ويعزز من كفاءتها الميدانية. كما أصبحت جميع المركبات مزوّدة بأنظمة رقمية متقدمة، تشمل أجهزة استشعار وكاميرات تتابع حالة السائق داخل المركبة، في خطوة تعكس التزام شرطة دبي بسلامة الموظفين ورفاههم النفسي.

وأكد زينل أن شرطة دبي، من خلال هذه الاستراتيجية، تتطلع إلى تجاوز النماذج التشغيلية التقليدية في العمل الشرطي عبر دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية.

وتفعيل عمليات مرنة وذكية تتماشى مع مفاهيم «الشرطة 5.0» ورؤية شرطة دبي 2031، واصفاً المرحلة الجديدة بأنها مرحلة استباقية، ذكية، وسريعة الاستجابة، مدفوعة بتكنولوجيا متقدمة تهدف ليس فقط إلى رفع الكفاءة، بل إلى تعزيز رفاهية الإنسان وأمنه.

وأشار خلال مشاركة في القمة الشرطية العالمية التي عقدت مؤخراً، إلى أن المرحلة المقبلة تركز على توظيف التكنولوجيا بأسلوب إنساني، بحيث تنبع الحلول التقنية من احتياجات واقعية وميدانية، لا من مؤشرات الأداء وحدها.

وهو ما يسمح بالتحول من نماذج مركزية تعتمد على الاستجابة إلى نماذج تنبؤية تتعامل مع الأحداث قبل وقوعها، مع التركيز على الشراكة المجتمعية في تصميم المبادرات وتعزيز الإحساس العام بالأمان.

ولفت إلى أن الشرطة أطلقت كذلك مبادرة لإنشاء نسخة رقمية مطابقة لأسطولها، تستخدم لتتبع الأداء التشغيلي لكل مركبة وتحليل البيانات بشكل فوري، ما يمكّن متخذي القرار من اتخاذ قرارات دقيقة في الوقت الحقيقي.

وشدّد زينل على أن مركز مستقبل التنقل الرقمي يطمح إلى أن يكون منصة متقدمة للبحث والابتكار، تجمع بين القطاع الأمني والأكاديمي والخاص، ضمن نموذج شراكة فعّالة يسهم في تطوير حلول مخصصة تلبي احتياجات الشرطة الحديثة، وتُعزز مكانة دبي كإحدى أكثر المدن ريادة في مجال الأمن الذكي والتنقل المستدام.

محمد زينل:

المرحلة القادمة تركز على توظيف التكنولوجيا بأسلوب إنساني