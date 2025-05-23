توظيف الذكاء الاصطناعي لضمان سلامة المنتجات الغذائية في دبي

كشفت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، أن البلدية تعتزم توظيف الذكاء الاصطناعي في تقييم مطابقة المنتجات، وفي تحليل المستندات والتحقق من صحتها.

كذلك تتبع سلاسل التوريد إلكترونياً، لضمان الشفافية والتدخل المبكر عند رصد أي خلل، كما سنقوم بالانتقال نحو نظام رقابي تنبؤي يستبق المخاطر، ويضمن أعلى معايير السلامة في السوق المحلي.

وقالت في مقابلة مع «البيان»: «يبلغ عدد المنتجات المسجلة في قواعد بيانات «نظام منتجي» حالياً ما يزيد على أكثر من 550000 منتج من جميع التصنيفات المشمولة تحت المنصة.

مشيرة إلى أن إجمالي استيراد المواد الغذائية خلال عام 2024 بلغ حوالي مليون و900 ألف مادة غذائية، وتم تقييم أكثر من 104 آلاف طلب لتسجيل المنتجات الاستهلاكية، خلال عام 2024 فقط».

وأشارت إلى الأثر الاقتصادي لمنظومة الخدمات الرقمية في سلامة الغذاء في بلدية دبي، وقالت، أسهمت هذه المنظومة الخدمات الرقمية في تقليل التكاليف، وتسريع الإجراءات (التصاريح على نظام UPS)، وتعزيز التجارة عبر (منصة منتجي بلاس).

وتحسين رضا المتعاملين، حيث وصلت إلى 100 %، من خلال تقليل الإجراءات الورقية، وتوفير الخدمات إلكترونياً، وتقليل الأثر البيئي، وذلك من خلال تقليل البصمة الكربونية بنسبة 50 %.

خدمات

وأضافت: «قدم قسم التفتيش الغذائي بإدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي ورشة عمل بعنوان «دور بلدية دبي في مكافحة الغش الغذائي» في مؤتمر تعزيز أنظمة الرقابة، للحد من مخاطر الغش الغذائي بإمارة أبوظبي.

كما قدم ورشة علمية «السلامة الغذائية - التأهب لغير المتوقع» في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما تم تنفيذ عمليات الرقابة البيئية، ما يعزز من كفاءة الرقابة وسرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة (كالزيارات التفتيشية والبلاغات المستلمة، ونسبة الالتزام)، حيث تم تفتيش 25655 مؤسسة غذائية، إلى جانب تنفيذ 103 حملات، وتغطية 72 فعالية مؤقتة، و17 مبادرة على مستوى المطاعم».

تفتيش ذكي

وأوضحت أن بلدية دبي تعمل على تطوير الآليات والأنظمة الرقابية، لضمان سلامة المنتجات الاستهلاكية، وتسهيل رحلة المتعاملين والتجار، بدءاً من بلد المنشأ وحتى وصولها إلى المستهلك، وذلك من خلال اعتماد منهجيات تفتيش ذكية تستند إلى التقنيات الحديثة ومحركات إدارة المخاطر.

وأضافت: «تشمل هذه الجهود: توظيف الذكاء الاصطناعي في توفير بيانات المنتجات وتصنيفها وضمان دقتها وجودتها، والربط الإلكتروني مع قواعد بيانات دولية «مثال: GS1»، لضمان جودة بيانات المنتجات والوصول السلس لها،.

كذلك استخدام قواعد بيانات مركزية تربط جمارك دبي وسلطات المناولة في المنافذ والمختبرات المعتمدة لتيسير إجراءات الرقابة واتخاذ القرارات بشكل فوري. ونعتزم تنفيذ مشاريع مستقبلية تتمثل في: توظيف الذكاء الاصطناعي في تقييم مطابقة المنتجات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل المستندات والتحقق من صحتها.

كذلك تتبع سلاسل التوريد إلكترونياً لضمان الشفافية والتدخل المبكر عند رصد أي خلل، كما سنقوم بالانتقال نحو نظام رقابي تنبؤي يستبق المخاطر، ويضمن أعلى معايير السلامة في السوق المحلي».

«منتجي بلس»

وقالت الدكتورة نسيم رفيع: «يبلغ عدد المنتجات المسجلة في قواعد بيانات نظام منتجي حالياً ما يزيد على أكثر من 550000 منتج من جميع التصنيفات المشمولة تحت المنصة، ومع توقعات إيجابية بزيادة حجم التجارة بشكل ملحوظ، وزيادة العدد في قواعد البيانات حيث تم تقييم أكثر من 104000 طلب لتسجيل المنتجات الاستهلاكية خلال عام 2024 فقط».

وتقوم بلدية دبي بتسجيل المنتجات الاستهلاكية باتباع مجموعة من الضوابط والمعايير، التي تضمن سلامتها وفعاليتها طبقاً لأحدث المواصفات والتشريعات المحلية والعالمية والفحوصات المخبرية ذات العلاقة، بما يضمن الامتثال الكامل للمواصفات المعتمدة قبل تسويقها في السوق المحلي.

مواد غذائية

وأشارت إلى أن متوسط إجمالي المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ إمارة دبي يصل لأكثر من حوالي مليون و600 ألف مادة غذائية سنوياً، وبلغ إجمالي استيراد المواد الغذائية خلال عام 2024 حوالي مليون و900 ألف مادة غذائية.

وذكرت أن نسبة المواد الغذائية التي تدخل إلى دولة الإمارات تبلغ سنوياً حوالي 90 %،وتشارك إمارة دبي بأكثر من 70 % من حجم استيراد وتوفير المواد الغذائية،عبر منافذها البحرية والجوية والبرية.

مبادرات

وأوضحت أن بلدية دبي لديها العديد من المبادرات، التي تسهم في تعزيز استدامة وسلامة المنظومة الغذائية، مع ضمان توفير سلاسل إمداد غذائية مرنة من بينها: نظام التفتيش الذكي (واجهة المستخدم لإرسال الإجراءات التصحيحية.

ونماذج الاعتراض على زيارة تفتيشية)، و(التفتيش على الأنشطة والمواد الغذائية )، والتحقق من البلاغات والتسممات والأمراض المنقولة عبر الغذاء، (التفتيش على المؤسسات ذات العلاقة بالأغذية )، من خلال نظام التفتيش الذكي.

رقمنة

وتابعت: «قمنا برقمنة منظومة سلامة الغذاء (نظام التفتيش الذكي)، ورقمنة الخدمات الصريحة الخاصة بتسجيل المنتجات وتقييمها، وطلب التصاريح المرتبطة بالأنشطة المختلفة، واعتماد التصميم الداخلي للمنشآت، كذلك رقمنة طلبات اعتماد الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة والمحولة للإمارات الأخرى».

نسيم رفيع:

550 ألف منتج مسجل في «نظام منتجي» من جميع التصنيفات المشمولة تحت المنصة

1.9مليون صنف غذائي إجمالي استيراد المواد الغذائية خلال عام 2024

1.6مليون متوسط إجمالي عدد المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ دبي سنوياً