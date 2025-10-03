«اليوم البحري» يستعرض حلول الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأزرق

اختتمت دولة الإمارات فعاليات الحدث المصاحب لليوم البحري العالمي 2025، الذي نظمته وزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، وسط مشاركة دولية واسعة من قادة القطاع البحري وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم.

وقدمت الإمارات نسخة استثنائية من الحدث، سواء على مستوى التنظيم أو حجم المشاركة الدولية، لتؤكد مكانتها منصة عالمية لبحث مستقبل الحوكمة البحرية واستعراض الحلول المبتكرة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأزرق.

وشهد الحفل الختامي تسليم دولة الإمارات علم المنظمة البحرية الدولية (IMO) إلى جمهورية كوريا الجنوبية، خلال مراسم رسمية جسدت انتقال شرف الاستضافة إلى سيؤول في العام المقبل 2026.

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تفخر باستضافة هذا الحدث الدولي الذي جمع قادة الفكر ورواد الصناعة والخبراء البيئيين من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل الشحن والملاحة بمنظور يقوم على المسؤولية والمرونة والفرص.

وأشار معاليه إلى أن النجاح الاستثنائي للحدث يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الإمارات وإمكاناتها، ويعزز دورها المحوري في صياغة مستقبل النقل البحري العالمي القائم على الاستدامة والابتكار.

وأشاد أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، بالتنظيم المتميز والمشاركة الواسعة، مؤكداً أن الحدث عكس التزام الإمارات بجهود المنظمة وأبرز أثر تشريعاتها المتقدمة على حماية المحيطات.

وشهد الحفل الختامي تكريم معالي سهيل المزروعي للشركاء الاستراتيجيين والرعاة الداعمين.