أماني الطنيجي صوت المرأة يحلق بالمركز الأول في «دبي بودفست»

في إنجاز جديد يضاف إلى سجل المرأة الإماراتية، توّجت الإعلامية أماني الطنيجي بالمركز الأول في البودكاست العربي عن برنامجها «المريخ»، الذي يسلط الضوء على قضايا المرأة واهتماماتها وتجاربها الملهمة في مختلف المجالات.

وأعربت الطنيجي عن سعادتها بهذا التكريم قائلة: «البودكاست بالنسبة لي ليس مجرد محتوى صوتي، بل مساحة للتعبير الحر وإبراز صوت المرأة العربية، وإيصال رسائلها إلى جمهور واسع بطريقة مؤثرة وقريبة من الناس».

وأضافت أن برنامج «المريخ» جاء ليكون منبراً يناقش التحديات والفرص التي تواجه المرأة، ويروي قصص نجاحها من زاوية جديدة تفتح آفاقاً أوسع للحوار المجتمعي البنّاء.

وأشادت الطنيجي بالدور الذي يلعبه نادي دبي للصحافة في دعم صناع المحتوى بشكل عام والمرأة بشكل خاص وتمكينها في صناعة الإعلام الرقمي، مؤكدة أن هذا الفوز هو ثمرة بيئة حاضنة تشجع المواهب وتمنحها الأدوات اللازمة للتألق.

ووجهت الطنيجي رسالة للفتيات الراغبات في دخول هذا المجال: «كوني صادقة مع نفسك، وابحثي عن قصتك الخاصة التي تستحق أن تُروى، فالصوت الصادق يصل دائماً».