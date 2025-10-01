طائرات بدون طيار للتفتيش على الخطوط الكهربائية في المناطق الجبلية

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إدخال تكنولوجيا مبتكرة تعتمد على نظام «الطائرة بدون طيار ذاتية التشغيل بالكامل»، عبر وحدة ذكية متكاملة قادرة على تنفيذ رحلات تفتيش آلية لخطوط الكهرباء في المناطق الجبلية الوعرة مثل حتا، من دون الحاجة إلى أي تدخل بشري في الموقع.

وأشارت الهيئة التي تعرض هذه التقنية ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين من «ويتيكس» إلى أن استخدام هذه التقنية يمثل نقلة نوعية في عمليات التفتيش والمراقبة، إذ تتيح للطائرة الطيران ذاتياً وفق مسارات مجدولة مسبقاً.

وجمع وتحليل البيانات بدقة فائقة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات التحليل الزمني المباشر. كما يمكنها رصد أي مؤشرات غير طبيعية على الشبكات، ما يعزز من كفاءة أعمال الصيانة الوقائية والتنبؤية.

وبيّنت الهيئة أن هذه الطائرة قادرة على التحليق لمدة ساعة متواصلة، وتغطية مسافة تصل إلى 15 كيلومتراً، فضلاً عن قدرتها على العمل في الظروف المناخية القاسية حتى درجات حرارة تتجاوز 60 مئوية. كما يتيح النظام استبدال بطارية الطائرة بواسطة روبوت متخصص خلال دقيقتين فقط.

وأضافت الهيئة أن التجارب المتقدمة للتقنية الجديدة بدأت في النصف الثاني من عام 2025، حيث تم تشغيل طائرة واحدة مخصصة للتفتيش في المواقع الجبلية في منطقة حتا، ضمن مرحلة عالية المستوى، في حين يضم أسطول الهيئة حالياً نحو 29 طائرة مسيرة تُستخدم في مهام متنوعة تشمل التفتيش، المراقبة الأمنية، متابعة شبكات المياه والكهرباء، وحماية المحطات الحيوية.