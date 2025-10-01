تفاهم بين «إينوك» و«دي بي ورلد» و«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة»

وقّعت مجموعة إينوك، مذكرة تفاهم استراتيجية مع «دي بي ورلد» و«مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة»، لاستكشاف فرص التعاون على المستويين المحلي والعالمي في قطاعات محورية تشمل الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة، وذلك على هامش الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس).

وُقّعت مذكرة التفاهم بحضور ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي والعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا في المؤسسات الثلاث.

من جهة أخرى، أكدت شما الفلاسي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مجموعة «إينوك»، أن مشاركة المجموعة كأحد الرعاة الرئيسيين في فعاليات المعرض، تجسد التزام «إينوك» الراسخ بدعم مستقبل الطاقة المستدامة في دولة الإمارات.

وأضافت أن المجموعة تستعرض خلال المعرض مشروعها الريادي المتمثل في أول مصنع لإنتاج الديزل الحيوي على مستوى شركات النفط الوطنية، والمقرر تدشينه في الربع الأخير من العام الجاري بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 20 مليون لتر من «بايوديزل 5»، مع جاهزية مستقبلية لزيادة الطاقة الإنتاجية من 7 إلى 20.

وأوضحت أن المجموعة تعمل أيضاً على مشروع استراتيجي حيوي يتمثل في الشبكة المتكاملة لأنابيب وقود الطائرات الممتدة من منشآت «إينوك» في جبل علي إلى مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم.

وقالت، إن المجموعة تعتمد على أنظمة ذكية تسهم في استباقية تخطيط إمدادات الوقود.

كما سلطت الضوء على النظام الذكي لإمدادات الوقود الذي يعتمد على بيانات رقمية متقدمة، ويتيح استباقية تلبية احتياجات شبكة محطات البترول في الدولة.