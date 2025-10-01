ري ذكي لجميع المساحات الخضراء في دبي بحلول 2030

أكد المهندس حميد خليفة آل علي، مدير قسم أنظمة الري في بلدية دبي، أن مشروع أنظمة الري الذكية الذي أطلقته البلدية في عام 2022 يسير بخطى متسارعة نحو تحقيق هدفه بتغطية جميع المساحات الخضراء في الإمارة بحلول عام 2030.

وأوضح في تصريح صحافي على هامش الدورة السابعة والعشرين من معرض «ويتيكس»، أن النظام يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد الكمية المناسبة من المياه التي تحتاجها النباتات بشكل يومي، بناءً على معطيات الطقس والرطوبة ودرجات الحرارة، ما يسهم في وقف الري خلال فترات هطول الأمطار أو زيادته في الأجواء الحارة والجافة.

وأشار إلى أن المشروع حقق حتى الآن تغطية 50% من حدائق دبي، لافتاً إلى أن النظام أثبت فاعليته في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30 %، وهو ما يتيح إعادة استثمار الكميات الموفَّرة في التوسع بالرقعة الخضراء بالإمارة، مبيناً أن بلدية دبي تمتلك حالياً 420 محطة ري مربوطة بنظام تحكم عن بعد، على أن تُدمج جميعها بأنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كامل بحلول 2030.

وأكد أن المشروع لا يسهم فقط في الحفاظ على المياه، باعتبارها مورداً مهماً للطاقة، بل يسهم أيضاً في خفض تكاليف الصيانة وتقليل استهلاك الأسمدة والمواد الكيميائية، نتيجة الحد من ظاهرة غسل التربة الناتجة عن كثرة الري.

وقال: إن بلدية دبي ماضية في رؤيتها لمضاعفة الرقعة الخضراء وجعلها مستدامة عبر أنظمة ري ذكية تغطي جميع المساحات الخضراء بحلول 2030.