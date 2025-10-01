«دبي بودفست» نجح في أن يكون مركز إشعاع عالمياً

أكد برايان بارليتا، الرئيس التنفيذي لـ«بودكاست موفمنت»، أن «دبي بودفست» نجح خلال سنوات قليلة في أن يصبح مركز إشعاع عالمياً في مجال صناعة البودكاست، من خلال قدرته على جمع المبدعين والمبتكرين الشباب تحت سقف واحد، وإتاحة الفرصة لهم لتحويل أفكارهم إلى أصوات مسموعة عبر منصات إقليمية وعالمية.

وقال لـ«البيان» على هامش فعاليات النسخة الخامسة من دبي بودفست 2025: «إن تجربة دبي فريدة لأنها لا تكتفي بتنظيم حدث إعلامي، بل تؤسس لحراك إبداعي مستدام يدعم الشباب ويمكّنهم من الانتقال من الهواية إلى الاحتراف»، مشيراً إلى أن البيئة الإعلامية في دبي «أثبتت قدرتها على رعاية الأفكار الجديدة وإيصالها إلى جمهور عالمي واسع».

وأوضح أن التفاعل الذي شهده خلال جلسات النقاش وورش العمل كشف عن «عقول شابة لديها وعي ورسالة، وتبحث عن أدوات حديثة للتأثير في المجتمع والتواصل مع العالم»، مضيفاً أن البودكاست، اليوم، يمثل مساحة أكثر حرية ومرونة للشباب العربي للتعبير عن قضاياهم وهوياتهم.

وقال إن تعاون «بودكاست موفمنت» مع دبي بودفست يعكس «قناعة مشتركة بأن صناعة البودكاست لم تعد صناعة ترفيه فقط، بل أصبحت منصة للتعليم، والوعي، والتأثير الثقافي والاجتماعي»، لافتاً إلى أن دبي استطاعت عبر هذا المهرجان أن «تضع العالم العربي على خريطة البودكاست العالمية».

وأضاف: «أكثر ما يلفت الانتباه في دبي بودفست هو المزج بين الحضور المحلي والعالمي، فهنا ترى مبدعين من الإمارات والعالم العربي يتشاركون التجربة مع خبراء دوليين، ما يخلق حالة فريدة من تبادل الخبرات ونقل المعرفة، ويمنح الشباب الثقة بأن أصواتهم قادرة على تجاوز الحدود».

وأكد أن المستقبل سيكون للشباب الذين يحسنون استخدام أدوات الإعلام الجديد، قائلاً: «أرى في دبي بودفست اليوم مختبراً عالمياً للأفكار، ومكاناً ينطلق منه جيل جديد من صناع المحتوى القادرين على تغيير المشهد الإعلامي في المنطقة والعالم».

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«بودكاست موفمنت»، إلى أن دبي بودفست رسخ مكانته بوصفه أحد أبرز المنصات في المنطقة والعالم، القادرة على تمكين الشباب وتحويل أفكارهم إلى أصوات مؤثرة عربياً وعالمياً.

وذكر أن الحضور الشبابي اللافت في المهرجان يعكس «شغفاً متنامياً لدى الجيل الجديد لإيجاد منصات بديلة تعبر عنهم وتتناول قضاياهم بجرأة وابتكار»، لافتاً إلى أن الدعم المؤسسي من دبي يعزز هذا التوجه ويمنحه بعداً عالمياً.

وأردف: «نحن في بودكاست موفمنت نرى في دبي بودفست نموذجاً متقدماً على مستوى العالم، لأنه لا يكتفي بالاحتفاء بالمحتوى الصوتي، بل يستثمر في طاقات الشباب ويهيئ لهم بيئة إبداعية قادرة على المنافسة عالمياً».

وأكد أن التجربة الإماراتية في تنظيم مثل هذه الفعاليات «تعكس رؤية مستقبلية تجعل من المنطقة مركزاً محورياً لصناعة البودكاست، وتضع دبي في قلب المشهد العالمي جسراً بين المبدعين العرب والساحة الدولية».