انطلاق أعمال التحكيم في جائزة«لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة»

انطلقت أمس أعمال التحكيم في الموسم السابع والعشرين لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، التي تنظمها جمعية النهضة النسائية في دبي، تحت رعاية حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وقالت أمينة الدبوس السويدي، المدير التنفيذي للجائزة، إن لجان التحكيم شرعت في أعمالها لـ6 فئات من الجائزة وهي: حفظ وتجويد القرآن الكريم، الخطابة، الشعر، الأحاديث النبوية الشريفة، الإبداع العلمي والبرمجي، مجالات متعددة مثل، الأحاديث النبوية، والإبداع الفني والأدبي والعلمي.

وأكدت أن التحكيم في هذه الفئات سيستمر أسبوعين مع الالتزام بالمعايير الدقيقة لضمان العدالة والشفافية في التقييم. وأوضحت الدبوس أن بقية فئات الجائزة وهي: المقال، القصة، البحوث التاريخية والجغرافية، الكاريكاتير، التحقيق الصحفي، الرسم، التشكيل، التصوير، ستبدأ لجان التحكيم البت فيها وترشيح الفائزين فيها.

وأشارت إلى أن الرسم، والتصوير، والتشكيل، سيتم التحكيم فيها خلال شهر يونيو المقبل، أما بقية الفئات فسيستغرق التحكيم فيها شهرين.

وأوضحت أن الجائزة استقبلت حتى الآن 1665 في موسمها السابع والعشرين، من داخل وخارج الدولة، حيث تصدرت فئة القصة القصيرة باللغة العربية أعلى مشاركة حيث وصلت إلى 432 مشاركة، تلتها فئة التصوير الفوتوغرافي التي بلغت 334 مشاركة، ثم المقال بـ272 مشاركة، والقرآن الكريم 128 مشاركة.

وأكدت الدبوس أن الجائزة تهدف إلى تحفيز الإبداع لدى الأطفال والفتيات والشباب، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في المجتمع، من خلال تقديم منصة تتيح لهم التعبير عن مواهبهم.