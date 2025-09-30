دبي تتبنى التخطيط الحضري بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

تبنت إمارة دبي التخطيط الحضري الذكي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمستقبل عمراني مستدام، من خلال تسخير هذه التقنيات في استراتيجيات تطوير الأراضي، وتعمل دبي على تعزيز قدرتها في إدارة التوسع الحضري بكفاءة، وتحقيق رؤيتها القائمة على ركيزتي الاستدامة والابتكار.

حيث تساعد أدوات التصميم الذكية على تقليص الوقت اللازم لإعداد التصاميم الحضرية بنسبة 40 %، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد بنسبة 35 %، إضافة إلى تقليل التأخيرات في مشاريع البناء وتعزيز الالتزام بالميزانيات.

وذلك بحسب تقرير أطلقه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التابع لمؤسسة دبي للمستقبل بعنوان «15 حالة تطبيقية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي».

ويستعرض من خلاله أبرز التطبيقات الواعدة للتقنية، تم اختيارها من بين 75 مشروعاً تجريبياً، ضمن مخرجات برنامج متخصص في الذكاء الاصطناعي التوليدي، أطلقته مسرعات دبي للمستقبل بالتعاون مع مركز دبي للذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة.

ويشير التقرير إلى أن إمارة دبي تشهد تحولاً نوعياً في مجال التطوير العمراني، بفضل تبنيها تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط الحضري والهندسة المعمارية.

ومع ما تتميز به الإمارة من توسع حضري سريع وتصميمات معمارية استثنائية تعمل بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك على تعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، بما يدعم صناعة القرار، ويرتقي بمستوى الخدمات، ويواكب التوسع العمراني المتسارع، رغم ما يفرضه من تحديات بيئية ومناخية.

نموذج عالمي

وتعتبر دبي نموذجاً عالمياً للتخطيط الحضري الذكي، من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات تطوير الأراضي، تعمل دبي على تعزيز قدرتها في إدارة التوسع الحضري بكفاءة، وتحقيق رؤيتها القائمة على ركيزتي الاستدامة والابتكار.

وبحسب التقرير تبرز جهود بلدية دبي، بالتعاون مع القطاع الخاص في اعتماد أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين استغلال الأراضي، وتطوير تصاميم حضرية مبتكرة.

ومواءمة الخطط مع أهداف التنمية المستدامة، وستسهم المنصات القائمة على الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات هائلة من البيانات الجغرافية والبيئية وغيرها، لاقتراح أفضل الاستراتيجيات، التي يمكن اتباعها لاستخدام الأراضي وتحسين التصاميم المعمارية.

وتهدف دبي من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة نمذجة معلومات البناء إلى إنشاء مبانٍ أكثر استدامة وكفاءة وجمالاً، ما يرسخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً في التميز العمراني والمعماري.

نقلة نوعية

وبين التقرير أنه مع استمرار تبني الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن تواصل دبي تقليص الزمن اللازم لتطوير التصاميم، وتحسين تخصيص الموارد، وتقليل الانبعاثات والتداعيات البيئية، بما يعزز من جاذبيتها مركزاً عالمياً للتخطيط الحضري الذكي، ويجعلها نموذجاً رائداً لمدن المستقبل.

تحديات عالمية

وثمة تحديات عالمية تتطلب حلولاً مبتكرة في وقت نشهد فيه تزايد التوسع الحضري حول العالم بشكل غير مسبوق، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نحو 66.7 % من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 2050. هذا النمو السريع يفرض تحديات كبيرة مثل:

الحاجة إلى الاستخدام الأمثل للأراضي، والإدارة المستدامة للموارد، وتقليص التداعيات البيئية، وإنشاء مدن ذكية قادرة على تلبية احتياجات السكان المتزايدة، لكن الأساليب التقليدية في التخطيط الحضري غالباً ما تعجز عن مواجهة هذه التحديات، ما يفتح المجال أمام الذكاء الاصطناعي ليكون أداة رئيسية في صياغة مستقبل العمران.