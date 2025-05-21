حمدان بن محمد: استثمر واصنع وابتكر واحلم في الإمارات.. فهنا المستقبل

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، في نسخته الرابعة المنعقدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة 700 جهة عارضة.

واطلع سموه على الابتكارات والمشاريع الرائدة التي تساهم في تطوير قاعدة صناعية متقدمة بالدولة وتُعزز من مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي.

وأكد سموه أن الإمارات تصنع اليوم حاضراً جديداً من أجل اقتصاد متنوع ومبتكر يُدار بكفاءات وطنية مؤهلة قادرة على توظيف أحدث التقنيات العالمية.

ووجه سموه رسالة لجميع الشركاء من القطاع الخاص حول العالم، أن استثمروا واصنعوا وابتكروا واحلموا وحققوا توسعاً عالمياً من الإمارات.. فهي المستقبل.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "زرت اليوم فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، في نسخته الرابعة والذي ينعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة 700 جهة عارضة، واطلعت على الابتكارات والمشاريع الرائدة التي تساهم في تطوير قاعدة صناعية متقدمة بالدولة وتُعزز من مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي".

وأضاف سموه: "في الإمارات نصنع اليوم حاضراً جديداً من أجل اقتصاد متنوع ومبتكر يُدار بكفاءات وطنية مؤهلة قادرة على توظيف أحدث التقنيات العالمي".

وتابع سموه: "رسالتنا لجميع الشركاء من القطاع الخاص حول العالم.. استثمر في الإمارات.. اصنع في الإمارات.. وابتكر في الإمارات.. واحلم وحقق وتوسع عالمياً من الإمارات.. فهنا المستقبل".