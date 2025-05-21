رفع قيمة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إلى 12 مليون درهم

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن انطلاق الدورة الثامنة والعشرين من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والتي تقام هذا العام تحت شعار "أجمل صوت قرآني في العالم". وتشهد النسخة الحالية تطويرات شاملة على هيكل الجائزة وفئاتها، حيث تم اعتماد ثلاث فئات رئيسية: فئة الذكور، وفئة الإناث التي تطلق للمرة الأولى في تاريخ الجائزة، إلى جانب فئة "شخصية العام الإسلامية".

وشملت التحديثات رفع الحد الأدنى لعمر المشاركين إلى 16 عاما، بالإضافة إلى زيادة قيمة الجوائز الإجمالية إلى 12 مليون درهم، في خطوة تعكس حرص القائمين على الجائزة على مواكبة التطورات وتعزيز مكانتها العالمية.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول من فئة الذكور على جائزة مالية قدرها مليون دولار، وكذلك الفائزة بالمركز الأول من فئة الإناث، فيما تمنح "شخصية العام الإسلامية" جائزة مماثلة بقيمة مليون دولار.

وسيتم فتح باب استقبال المشاركات اعتباراً من اليوم وحتى تاريخ 20 يوليو 2025، ويمكن للمتسابقين التسجيل والمشاركة بشكل شخصي، أو عبر المراكز والمعاهد المتخصصة في تحفيظ القرآن الكريم في بلدانهم.

ومنذ انطلاقها في عام 1997 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واصلت الجائزة نموها وتطورها، ونجحت خلال 27 دورة سابقة في استقطاب 2107 متسابقين من 91 دولة، لتغدو واحدة من أبرز المسابقات القرآنية على مستوى العالم.