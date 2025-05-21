مليون دولار للفائز.. دبي تبحث عن أجمل صوت قرآني في العالم

انطلقت اليوم الدورة الـ 28 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم والتي تستمر فعاليتها حتى الأسبوع الثاني من شهر رمضان 2026 ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل فرع من فروعها الثلاثة على مليون دولار، حيث رفعت الجائزة قيمة جوائزها إلى 12 مليون درهم، وتهدف الجائزة إلى إبراز الدور الريادي لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، في العناية بالقرآن الكريم وعلومه حفظاً وتجويداً وتلاوة، وتكريم وتقدير حفظة كتاب الله تعالى على مستوى العالم.

البرنامج الزمني للجائزة:

-إطلاق الدورة الـ 28 للجائزة 2025/5/21 .

-استقبال المشاركات لفئتي الذكور والإناث من 2025/5/21 إلى 2025/7/20 .

-تحكيم المرحلة المبدئية من 2025/7/01 إلى 2025/7/31 .

-تحكيم المرحلة الثانية التحكيم عبر الاتصال المرئي المباشر من 2025/9/01 إلى 2025/9/30 .

-تحكيم المرحلة النهائية بحضور المحكمين والمتسابقين في الأسبوع الثاني من شهر رمضان.

-الحفل الختامي للجائزة في الأسبوع الثاني من شهر رمضان.

*مسابقة جائزة دبي الدولية للقـرآن الكـــــــريم للذكــــور

-يشترط في المتسابق حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد وحسن الأداء لفئة الذكور تحت سن 16 عاماً، وهو مفتوح لجميع الجنسيات، ويكون التسجيل للاشتراك بهذه الجائزة​ بشكل شخصي أو من خلال الترشيح من قبل المؤسسات والجهات القرآنية المعتمدة في دولة المشارك.

آليـة ومـراحل الاختبـــار:

يتم إجراء اختبارات فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً للذكور وفق المراحل الآتية:

المرحلة الأولى:

تسجيل تلاوة مرئية (فيديو) لمدة 3 دقائق من أي موضع من القرآن الكريم بجودة مناسبة من دون استخدام المؤثرات الصوتية.

المرحلة الثانية:

يتم إجراء الاختبارات للمتأهلين للمرحلة الثانية عن بعد.

المرحلة الثالثة:

يتم استضافة مجموعة من أفضل المتسابقين الحاصلين على أعلى درجة في المرحلة الثانية ويتم إجراء الاختبارات حضورياً في إمارة دبي، وتكريم الفائز بالمركز الأول في الحفل الختامي للجائزة.

شروط المشاركة:

1-أن يكون المشارك حافظاً متقناً لكتاب الله تعالى كاملاً، مع الالتزام بأحكام التجويد والتلاوة.

2-أن يكون من فئة الذكور، ولا يتجاوز عمره 16 سنة ميلاديّة عند آخر يوم للتسجيل في الجائزة.

3-أن لا يكون قد وصل إلى التصفيات النهائية أو تم تكريمه في دورة سابقة للجائزة.

4-التزام المتسابق بالتوقيت المحدد لأداء الاختبار.

5-التزام المتسابق بارتداء الزي الوطني لبلاده.

6-التزام المتسابق بحسن السلوك ومراعاة الأنظمة والآداب العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

التــكريــم:

الفـائز بالمركـز الأول

يحصل على مكافأة مالية قدرها مليون دولار.

الفـائز بالمركـز الثاني

يحصل على مكافأة مالية قدرها 100,000 دولار.

الفـائز بالمركـز الثالث

يحصل على مكافأة مالية قدرها 50,000 دولار.

التسجيــــل

-على المتسابقين الراغبين في المشاركة التسجيل من خلال ما يلي:

-الدخول إلى رابط التسجيل الموجود في موقع الجائزة www.quran.gov.ae

-تعبئة استمارة المشاركة بالبيانات المطلوبة

-إرفاق صورة من جواز السفر للمشارك وصورة شخصية

-رفع فيديو التلاوة بجودة مناسبة وصوت واضح بمدة لا تزيد عن 3 دقائق ومن دون​ استخدام المؤثرات الصوتية

*مسابقة جائزة دبي الدولية للقـرآن الكريم للإناث

تشترط مسابقة جائزة دبي الدولية للقـرآن الكريم للإناث أن تكون المتسابقة حافظة للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد وحسن الأداء لفئة الإناث تحت سن 16 عاماً، وهو مفتوح لجميع الجنسيات، ويكون التسجيل للاشتراك بهذه الجائزة​ بشكل شخصي أو من خلال الترشيح من قبل المؤسسات والجهات القرآنية المعتمدة في دولة المشاركة.

آليـة ومـراحل الاختبـــار:

يتم إجراء اختبارات فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً للإناث وفق المراحل الآتية:

المرحلة الأولى:

تسجيل تلاوة مرئية (فيديو) لمدة 3 دقائق من أي موضع من القرآن الكريم بجودة مناسبة من دون استخدام المؤثرات الصوتية.

المرحلة الثانية:

يتم إجراء الاختبارات للمتأهلين للمرحلة الثانية عن بعد.

المرحلة الثالثة:

يتم استضافة مجموعة من أفضل المتسابقات الحاصلات على أعلى درجة في المرحلة الثانية ويتم إجراء الاختبارات حضورياً في إمارة دبي، وتكريم الفائزة بالمركز الأول في الحفل الختامي للجائزة.

شروط المشاركة:

-أن تكون المشاركة حافظة متقنة لكتاب الله تعالى كاملاً، مع الالتزام بأحكام التجويد والتلاوة.

-أن تكون من فئة الإناث ولا يتجاوز عمرها 16 سنة ميلادية عند التسجيل في الجائزة.

-أن لا تكون قد وصلت إلى التصفيات النهائية أو تم تكريمها في دورة سابقة للجائزة.

-التزام المتسابقة بالتوقيت المحدد لأداء الاختبار.

-أن تلتزم المتسابقة بارتداء الزيّ الشرعي.

-التزام المتسابقة بحسن السلوك ومراعاة الأنظمة والآداب العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

التــكريــم:

الفـائزة بالمركـز الأول

تحصل على مكافأة مالية قدرها مليون دولار.

الفـائزة بالمركـز الثاني

تحصل على مكافأة مالية قدرها 100,000 دولار.

الفـائزة بالمركـز الثالث

تحصل على مكافأة مالية قدرها 50,000 دولار.

التسجيــــل

على المتسابقات الراغبات في المشاركة التسجيل من خلال ما يلي:

-الدخول إلى رابط التسجيل الموجود في موقع الجائزة www.quran.gov.ae

-تعبئة استمارة المشاركة بالبيانات المطلوبة

-إرفاق صورة من جواز السفر للمشاركة وصورة شخصية

-رفع فيديو التلاوة بجودة مناسبة وصوت واضح بمدة لا تزيد على 3 دقائق ومن دون​ استخدام المؤثرات الصوتية.

شخصية العام الإسلامية:

جائزة شخصية العام الإسلامية هي جائزة سنوية تمنح لشخص واحد أو لشخصية اعتبارية ممن تنطبق عليه الشــــروط التاليــــة:

-أن يكون ممن قاموا بدور بارز في خدمة الإسلام والمسلمين.

-أن يكون له تأثير فعّال ومشاركة إيجابية في المجتمع.

-أن تكون له آثار علمية ملموسة تتسم بالأصالة والتميز.

-أن يكون قدوة يُحتذى به وله صيت وسمعة حسنة في العالم الإسلامي.

-أن يكون على قيد الحياة عند اختياره إن كان فرداً.

يتم تكريم شخصية العام الإسلامية الفائزة ضمن حفل جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ويجوز لمجلس الأمناء أن يقرر التكريم بطريقة أخرى وفق ما يراه مناسباً، ويمنح الفائز بشخصية العام الإسلامية مبلغ مليون دولار​.

أهداف الجائزة

-إبراز الدور الريادي لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، في العناية بالقرآن الكريم وعلومه حفظاً وتجويداً وتلاوة.

-تعزيز القيم الإسلامية السمحة من منظور القرآن الكريم وبيان أثرها في حياة المسلم.

-بث روح التنافس الإيجابي بين حفظة كتاب الله عز وجل على مستوى العالم، وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد في سبيل إتقانه.-

-إتاحة الفرصة لتكريم وتقدير حفظة كتاب الله تعالى على مستوى العالم.

-الاستفادة من التقنيات الحديثة في مسابقات القرآن الكريم، وتطوير وسائل مبتكرة تتناسب مع مختلف الفئات.