%101 نمواً في عدد ركاب الحافلات بدبي خلال 5 سنوات

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي الحافلات العامة شهد نمواً لافتاً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع بنسبة 101 %، من 95 مليون راكب في عام 2019 إلى نحو 183 مليون راكب العام الماضي، في وقت ارتفع فيه عدد الخطوط بنسبة 17 % ليصل إلى أكثر من 183 خطاً، تغطي الإمارة وتربطها بالإمارات الأخرى.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، إن الحافلات تمثل اليوم أحد أعمدة النقل الجماعي في دبي، وإن المتوسط اليومي لعدد مستخدمي الحافلات العامة بلغ 520 ألف راكب، يتم نقلهم عبر 382 1 حافلة، وهو رقم يعكس الثقة المتزايدة في هذه الخدمة.

وأشار إلى أن شبكة خطوط الحافلات في دبي متنوعة وتشمل خطوط المدينة، والخطوط المغذية للمترو، والخطوط الموسمية، بالإضافة إلى الخطوط بين المدن التي تربط الإمارة بكل من الفجيرة، عجمان، رأس الخيمة، والشارقة، ويبلغ عددها حالياً 14 خطاً خارجياً.

نمو مطرد

وأوضح أن أعداد ركاب الحافلات سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.4 % خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار النمو في الطلب على وسائل النقل الجماعي، لافتاً إلى أن الحافلات تستحوذ على نحو 37 % من إجمالي مستخدمي النقل الجماعي في دبي، وتمثل هذه النسبة مكانة الحافلات في المنظومة التكاملية التي تضم المترو والترام ووسائل النقل البحري.

وقال شاكري إن شبكة الحافلات نقلت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس نحو 128 مليون راكب، متوقعاً أن يصل الرقم إلى مستويات قياسية بنهاية العام.

وأكد أن تطوير شبكة الحافلات ينسجم مع توجهات دبي في تعزيز الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن الهيئة ماضية في التوسع في تشغيل الحافلات الكهربائية والهجينة، إلى جانب تشجيع التنقل الذكي والمشترك.

وأشار إلى أن الهيئة تضع راحة الركاب في مقدمة أولوياتها، وأسهمت التحسينات التي تم إدخالها على مستوى الخدمات والتقنيات، في رفع مستويات رضا المتعاملين بشكل ملحوظ، سواء من خلال تحسين زمن الوصول، أم تعزيز إجراءات السلامة، أم توفير خدمات ذكية مثل الواي فاي والتطبيقات التفاعلية.