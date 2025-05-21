14.5 مليار درهم تكلفة المباني المنجزة في دبي خلال 2024

كشفت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الصادرة عن بلدية دبي، أن تكلفة المباني المنجزة التي تقع تحت إشراف بلدية دبي خلال العام الماضي بلغت 14 ملياراً و490 مليون درهم.

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد المباني والفلل التي كانت قيد الإنجاز في عام 2024 بلغ 18 ألفاً و114 مبنى بزيادة قدرها 15.21 % عن المباني قيد الإنشاء في عام 2023، والتي بلغ عددها 15 ألفاً و722 مبنى.

وبحسب البيانات توزعت المباني قيد الإنشاء في العام الماضي، بواقع 9297 فيلا خاصة، و6277 فيلا استثمارية، و1024 مبنى متعدد الطوابق، فيما بلغت المباني العامة 969 مبنى، والمباني الصناعية 547 مبنى.

فيما بلغ عدد التصاريح الصادرة عن بلدية دبي، 32 ألفاً و442، بينها 4794 تصريحاً لأبنية جديدة، و27 ألفاً و648 تصريحاً للإضافات والتعديلات.

وبلغت مساحة الأبنية الجديدة المرخصة في العام الماضي 7 ملايين و298 ألفاً و718 متراً مربعاً، فيما بلغت مساحة الإضافات والتعديلات المرخصة مليوناً و272 ألفاً و549 متراً مربعاً.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الفحوصات المنجزة لمواد البناء في دبي العام الماضي بلغت 289 ألفاً و445 فحصاً، فيما بلغ عدد العينات المستلمة لفحص مواد البناء 93 ألفاً و159 عينة، وبلغ عدد التقارير الصادرة لفحوصات مواد البناء 102 ألف و985 تقريراً.