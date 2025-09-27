عبدالله البسطي: دبي مدينة عالمية ونموذج يلهم الجميع

أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من دبي مدينة عالمية ونموذجاً يلهم الجميع، بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في مسار تحقيق هذه الريادة. واليوم، يحدد سموه رؤية استراتيجية واضحة ومحددة أن تكون دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر رقياً وحضارة في العالم.

وقال: «بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعمل حكومة دبي بكل كوادرها وجهاتها وقياداتها لتحقيق هذا التوجّه الطموح والوصول إلى هذه الغاية الأسمى، من خلال تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستمر، لتكون دبي، بروح الفريق الواحد، في الأفضل دائماً.

ونحن مستمرون بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالعمل يداً بيد وتضافر الجهود ومضاعفتها لتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية، ومساندة كافة الجهات المعنيّة في خطط الحفاظ على المظهر الحضاري، والطابع الذي يميز دبي، وضمان تكامل الخطط والمبادرات، لجعل دبي الأفضل في الحاضر والمستقبل».