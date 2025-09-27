5 توصيات لتطوير «العلاج باللعب»وتوسيع نطاقه

خلصت أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في برنامج «العلاج باللعب»، الذي نظمته مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إلى 5 توصيات من شأنها تطوير منظومة الرعاية النفسية والاجتماعية، شملت:

إدماج العلاج باللعب بشكل مؤسسي ضمن برامج الرعاية، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة بشكل دوري لتأهيل الكوادر الوطنية، وتشجيع البحوث العلمية والدراسات التطبيقية حول أثر هذا الأسلوب العلاجي، وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات التعليمية والصحية لإدماج العلاج باللعب في المدارس والمراكز العلاجية، وتعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات العالمية.

جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة التي أقيمت خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري، في فندق فيدا كريك بيتش بدبي، بمشاركة نخبة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والعاملين في مؤسسات الرعاية والدعم على مستوى الدولة.

وقالت شيخة المنصوري، المدير العام بالإنابة للمؤسسة، إن تنظيم هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسيرة المؤسسة نحو ترسيخ مكانتها جهة رائدة في تطوير الممارسات العالمية بمجال الرعاية والتأهيل.

بدورها، ذكرت الدكتورة غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل، أن الدورة قدمت للمشاركين مزيجاً متكاملاً من المعارف النظرية والتطبيقات العملية، مؤكدة أن الدورة تهدف إلى تطوير خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية.