مكتوم بن محمد: دبي تصون من يصون الأمانة





أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، قراراً بشأن الحماية الوظيفية للمُوظف العام المُبلِّغ عن المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي.

وأكد سموه : أن هذا القرار يحمي الموظف الأمين على ثروات الوطن من أي إجراء تعسفي، ويصون سريّة البلاغات والتحقيقات، ويضمن للمُبلِّغ الأمان الوظيفي والعدالة المؤسسية.

وأضاف سموه: وضعنا إطاراً قانونياً متكاملاً يشجّع على الإبلاغ ويعزز من ثقة الموظفين بدورهم الرقابي.

ولفت سموه إلى أن دبي تصون من يصون الأمانة، ودبي تحمي من يحميها، ودبي لا تنسى المخلصين.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أصدرنا قراراً بشأن الحماية الوظيفية للمُوظف العام المُبلِّغ عن المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي.

هذا القرار يحمي الموظف الأمين على ثروات الوطن من أي إجراء تعسفي، ويصون سريّة البلاغات والتحقيقات، ويضمن للمُبلِّغ الأمان الوظيفي والعدالة المؤسسية.

وضعنا إطاراً قانونياً متكاملاً يشجّع على الإبلاغ ويعزز من ثقة الموظفين بدورهم الرقابي.

دبي تصون من يصون الأمانة، ودبي تحمي من يحميها، ودبي لا تنسى المخلصين".