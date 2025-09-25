7 آلاف طلب وظيفي استقبلتها منصة «الموارد البشرية لحكومة دبي» في اليوم الأول

كشف راشد عيسى اليديوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، استقبال منصة حكومة دبي، خلال اليوم الأول من مشاركتها في معرض «رؤية» أكثر من 7000 طلب وظيفي من الباحثين والباحثات عن عمل.

إضافة لخريجي الجامعات والموظفين الراغبين بتحسين مسارهم الوظيفي، لافتاً إلى أن المنصة تضم 25 جهة حكومية مشاركة من أصل 58 جهة حكومية حاضرة على مستوى المعرض بشكل عام.

وأشار إلى أن الدائرة تقدم خلال مشاركتها تحت شعار «روافد المستقبل» 600 شاغر وظيفي، بينهم 50 شاغراً لأصحاب الهمم، لافتاً إلى أن الشواغر المطروحة تتوزع على 190 تخصصاً مهنياً وإدارياً.

حيث تحرص الدائرة على تمكين الكفاءات الوطنية والمواهب والعقول المبتكرة، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، وتوسيع آفاقها المهنية، لاسيما ضمن المسارات، التي تواكب توجهات دبي المستقبلية، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية «دي 33»، واستراتيجيات دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي، وتمكين الشباب والخريجين باعتبارهم محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة.

وأوضح اليديوي أن جميع الوظائف المطروحة في المعرض متاحة لجميع أبناء دولة الإمارات من المواطنين والمواطنات، مؤكداً أن معرض «رؤية» يُعد منصة استراتيجية تجسد التوجهات المستقبلية لإمارة دبي ودولة الإمارات، وتتيح حلقة وصل بين الموارد البشرية الوطنية وأبرز جهات التوظيف ضمن القطاعين الحكومي والخاص، وتوفر للشركات والمؤسسات مساحة لاستعراض مبادراتها وبرامجها الرائدة في دعم مسار التوطين.