رئيس نيابة الأموال العامة بدبي: الإمارات شريك دولي بمكافحة الجرائم المالية

أكد المستشار إسماعيل مدني، رئيس نيابة الأموال العامة رئيس وحدة التعاون القضائي الدولي بالنيابة العامة في دبي، أن الإشادة الدولية التي حظيت بها دولة الإمارات مؤخراً، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها في مكافحة الجرائم بصفة عامة وجرائم غسل الأموال بصفة خاصة واسترداد الأصول، وترسخ مكانتها كشريك عالمي موثوق به في مواجهة تلك النوعية من الجرائم.

جاء ذلك في تصريحات للمستشار مدني على هامش مؤتمر «دور السلطات المركزية في استرداد الأصول»، حيث أوضح أن هذا التقدير الدولي هو نتاج لحزمة متكاملة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، وباعتراف دول العالم، تعد اليوم شريكاً محورياً في مكافحة الجرائم العابرة للحدود ولا سيما الجرائم المالية.

وقال: «إن الحضور والإشادة التي تلقتها الدولة يؤكدان التزامها باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة تلك الجرائم، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين للكشف عن جميع أشكالها وتقديم مرتكبيها للعدالة».

وقد نجحت الإمارات، بفضل التنسيق المستمر بين الجهات المحلية والاتحادية وإدارة التعاون القضائي الدولي بوزارة العدل، في تحقيق نتائج مشرفة في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود. وأكد المستشار مدني أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة مختلف أشكال الجرائم، وخاصة الجرائم الدولية المنظمة.