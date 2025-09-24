أكاديمية بلدية دبي تعزز مهارات الخريجين الجدد

أكدت ريان الحمادي، مدير قسم تطوير المواهب في بلدية دبي، أن الخريجين الجدد يتمتعون بفرصة فريدة للالتحاق ببرنامج «رواد» في أكاديمية بلدية دبي، الذي يمكّنهم من اكتساب المعرفة العلمية في المجالات الفنية والمهنية، من خلال تدريب مكثف من 3 إلى 6 أشهر، تُمنح خلاله مكافأة شهرية للمتدرب تكون تحفيزية.

وأوضحت أن التدريب لا يقتصر على الجانب النظري فحسب، بل يشمل أيضاً جانباً عملياً من أجل إغناء خبرتهم العملية، عبر إتاحة الفرصة لهم للاحتكاك ببيئة العمل والتدرب، حيث يعمل البرنامج على تأهيل المتدرب المواطن وتزويده بالمهارات والقدرات والمعارف.

وإتاحة الفرصة أمامهم للتجربة العملية الميدانية، وتنمية مهارات التعامل مع الآخرين بروح الجماعة، وتعزيز القيم المؤسسية الأساسية كالتنافسية والاستباقية والإيجابية والمشاركة، ليحصل بعدها الخريج على شهادة معتمدة تؤهله لاستكمال مسيرته المهنية بخطوات واثقة نحو مستقبل مزدهر.

وذلك تماشياً مع رؤية بلدية دبي في دعم الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل بمهارات عالية، حيث يأتي هذا البرنامج ليشكل نقلة نوعية تعزز من فرص النجاح والتقدم في حياة الخريجين. وأوضحت أن بلدية دبي تُقدّم تدريباً سنوياً لنحو12 ألف موظف.

حيث يتم تدريب 4000 منهم في أكاديمية بلدية دبي على أحدث التقنيات والمهارات الفنية، ويُتركز التدريب على عدة مجالات منها تحليل البيانات، أمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي، ونظم المعلومات الجغرافية، والتقنيات المتقدمة في التفتيش الغذائي باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، ويتم تدريب أكثر من 7000 موظف من الفئة العاملة والمساعدة.

حيث يخضعون لتدريب عملي يقدم لهم الفرصة لتطبيق المعرفة المكتسبة واكتساب خبرات ميدانية حقيقية، لتسهم هذه البرامج التدريبية في رفع الكفاءة وتحسين الأداء داخل المؤسسة، مما يعكس التزام بلدية دبي بتطوير مهارات موظفيها بما يتماشى مع التطورات التقنية العالمية.

إرشاد مهني

وأشارت الحمادي إلى أن بلدية دبي أطلقت من خلال أكاديميتها مبادرة «Career Lounge»، الهادفة إلى تقديم الإرشاد المهني لطلبة الجامعات والمدارس وتعريفهم بفرص العمل المستقبلية ضمن قطاعات البلدية ودورها الحيوي في المجتمع عبر المرشدين المهنيين في البلدية.

مشيرة إلى أن المبادرة منصة تفاعلية لربط الطلبة ببيئة العمل الحكومية، واستقطاب الكفاءات الوطنية الواعدة وتعزيز وعي الشباب ودورهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة الإبداع والمسؤولية المجتمعية.

إلى جانب ذلك، أشارت الحمادي إلى أن أكاديمية بلدية دبي حصلت على اعتماد رسمي من منظمة عالمية كمزود تدريب معتمد من الفئة الفضية، لتكون من بين الجهات الرائدة في تقديم برامج تدريبية معترف بها دولياً في مجالات السلامة والصحة المهنية على مستوى المنطقة.