"دبي للإعلام" شريك إعلامي استراتيجي لقمة الإعلام العربي

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي، عن تعاونه مع مؤسسة دبي للإعلام كشريك إعلامي استراتيجي للقمة في نسختها المقبلة، المقرر انطلاقها في 26 مايو الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام.

وأوضحت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيس اللجنة المنظمة للقمة، أن الحدث رسخ مكانته كواحد من أبرز المنصات العالمية للحوار المهني حول قضايا الإعلام، مؤكدةً أنه أسهم في دعم قدرة الإعلام العربي على القيام برسالته، وتعزيز التعاون والابتكار بين القيادات الإعلامية في المنطقة والعالم.

من جانبه، أكد محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، أن الشراكة تعكس التزام المؤسسة بدعم الحوارات الإعلامية الجادة والمساهمة الفاعلة في تطوير أدوات الإعلام العربي، مشيراً إلى حرص المؤسسة على أن تكون منصة لصوت الإعلاميين، ومساهماً في رسم ملامح إعلام عربي أكثر تأثيراً وابتكاراً.

وتشهد القمة مشاركة واسعة من كبار الشخصيات الإماراتية والعربية، والرموز السياسية والفكرية، إلى جانب أبرز الكُتّاب والمفكّرين ورؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية العربية والدولية.