دبي تطلق برنامجاً لتأهيل 500 مواطن ومواطنة لإدارة مشاريع الإسكان

أعلنت بلدية دبي، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، عن إطلاق برنامج «خبراء إدارة المشاريع»، لترخيص 500 مواطن ومواطنة لإدارة مشاريع البناء السكنية، وذلك ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم». ويأتي هذا البرنامج في وقت تشهد فيه الإمارة نشاطاً لافتاً في مجال الإسكان الحكومي، إذ يتم اليوم بناء أكثر من 9500 مسكن جديد في عام 2025، إلى جانب إصدار ما يزيد على 1800 ترخيص جديد للإسكان الحكومي للمواطنين منذ بداية العام.

وأكد المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي للإعلان عن البرنامج الجديد، بحضور الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، أن البرنامج يعكس حرص دبي على الاستثمار في الكفاءات الوطنية، سواء من الشباب أو من أصحاب الخبرة والمتقاعدين، عبر تمكينهم من الإشراف على مشاريع بناء المساكن، بما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين وترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية في قطاع البناء وريادة الأعمال.

منافسة

وأوضح بن غليطة أن دخول رواد الأعمال المواطنين إلى قطاع إدارة مشاريع الإسكان سيشكل إضافة نوعية، مع وجود سوق ضخم وفرص حقيقية للنمو. وأضاف أن المنافسة مع القطاع الخاص ستكون صحية وبداية للتحدي، مشيراً إلى أن البرنامج يوفر دعماً حكومياً واسعاً يشمل التدريب والتأهيل المجاني، والرخصة المدعومة، فضلاً عن خدمات التسويق والدعاية التي تقدمها الأكاديمية.

وشبّه بن غليطة المبادرة ببرنامج الوسطاء العقاريين الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك بدبي السنة الماضية، والذي أسس لبنية تحتية قوية من اليد العاملة المواطنة الخبيرة في السوق، مؤكداً أن الكفاءات الوطنية قادرة على المنافسة وتولي أدوار قيادية في قطاع البناء.

استثمار

من جهتها، أكدت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، أن برنامج خبراء إدارة المشاريع يعد استثماراً في رأس المال البشري، فهو لا يقتصر على تطوير المهارات الفردية للمشاركين، بل يتيح لهم فرصة لتوفير مصادر دخل مستدامة من خلال الحصول على رخصة معتمدة لإدارة المشاريع.وأضافت: يهدف البرنامج إلى أن يتعلم المشاركون إدارة مشروع متكامل من الألف إلى الياء، وأن يصبحوا مرجعاً معتمداً لأصحاب المساكن، وأن يتمكنوا من التواصل بفعالية مع الجهات المعنية، بما في ذلك الملاك والمقاولون والاستشاريون والبلدية.

كفاءات

ويعد «برنامج خبراء إدارة المشاريع» برنامجاً تدريبياً متخصصاً يهدف إلى تأهيل كفاءات وطنية ذات خبرة في مجال أعمال البناء، وتمكينهم من الإشراف على المشاريع السكنية بكفاءة واحترافية.

ويتضمن البرنامج تدريب المشاركين على إدارة المشروع في جميع مراحله – من التخطيط وحتى الإنجاز – وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لدعم الملاك المقبلين على بناء مساكنهم، وتقديم استشارات تقلل من الأخطاء والنزاعات.

وتشمل أهداف البرنامج: تأهيل شباب إماراتيين لإدارة مشاريع المواطنين وفق اشتراطات بلدية دبي، تمكين المشاركين من تقديم استشارات فنية محايدة تقلل النزاعات بين المالك والاستشاري، تنظيم العملية الاسترشادية لبناء مساكن المواطنين وتقليل الأخطاء الناتجة عن القرارات الفردية، وتوفير مصدر دخل مستدام للمشاركين عبر رخصة رسمية معتمدة.