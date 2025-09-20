شرطة دبي تحذّر من مشاركة رمز التحقق تجنباً لعمليات احتيالية

حذّرت شرطة دبي من مشاركة رمز التحقق «أو، تي، بي»، الذي يستخدم كإجراء حماية أثناء عمليات التسوق بالبطاقات الائتمانية عبر الإنترنت، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تعرّض أصحابها لعمليات احتيال مالي وسرقة أرصدتهم.

وأكدت حرصها على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية والاحتيال المصرفي، داعية الجميع إلى حماية بياناتهم الشخصية والمالية وعدم الانسياق وراء الرسائل أو المكالمات المجهولة.

كما أوصت بسرعة الإبلاغ عن أي محاولات مشبوهة عبر منصة «أي كرايم» أو بالاتصال على الرقم 901، مشددة على أهمية التحلي بالوعي وعدم الكشف عن البيانات المصرفية أو الأرقام السرية لأي شخص مجهول.

ونشرت القيادة العامة لشرطة دبي عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام» مقطعاً توعوياً شددت فيه على ضرورة عدم التواصل مع الغرباء أو مشاركة رمز التحقق أو صور البطاقات، مشيرة إلى أن المحتالين يلجؤون إلى أساليب مضللة كالإيهام بوجود جوائز وهمية وهدايا لاستدراج الضحايا.

وكانت شرطة دبي قد أهابت بعدم التواصل مع الغرباء واتخاذ الحيطة لحماية المعلومات، لافتة إلى أن بعض المتصلين يوهمون الضحايا بانتمائهم لجهات رسمية أو بنكية بذريعة «تحديث البيانات»، مؤكدة أن الحفاظ على سرية المعلومات وعدم مشاركتها إلا بعد التحقق من الجهة والغاية أمر ضروري لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال، داعية الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة حفاظاً على سلامتهم المالية.