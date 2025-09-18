«إقامة دبي»: «البصائر السلوكية» في خدمات الإقامة والمخالفين عززت رضا الجمهور

أكد العميد عبدالصمد حسين سليمان علي البلوشي، مساعد المدير العام لقطاع الريادة والمستقبل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن تجربة توظيف البصائر السلوكية في خدمات الإقامة والمخالفين، أسهمت في تعزيز رضا الجمهور ودعمت تصدّر دولة الإمارات مؤشرات الأمن والأمان وتنافسيتها عالمياً.

وأشار إلى تطبيق البصائر السلوكية خلال مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة في دبي، حيث جرى إعادة توظيفهم من خلال معارض وفرص جديدة للاستفادة من خبراتهم وتوفيق أوضاعهم. لافتاً إلى أن المنهجية العملية في تحليل البيانات عززت تحفيز المتعاملين ورفعت جودة حياتهم.

وقال على هامش إطلاق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية للبرنامج: نركز في خدماتنا على إسعاد المتعاملين، إذ يمثل هذا الجانب هدفاً أساسياً للإدارة.

ويجري العمل وفق أفضل الممارسات العالمية، مع توسيع نطاق تطبيق البصائر السلوكية عبر لجنة مختصة تتابع الأداء بشكل مستمر عبر وحدة تنظيمية ترصد السلوكيات وتطبق التدخلات المناسبة لتحقيق الأثر المطلوب.

بيئة العمل

وأكد الدكتور أحمد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن البصائر السلوكية تحولت إلى نهج عمل وأسلوب حياة داخل المستشفى، لافتاً إلى أنها أحدثت نقلة واضحة في بيئة العمل ورضا المتعاملين.

وأسهمت في رفع كفاءة الموظفين وزيادة وعي المرضى، مشيراً إلى أن تطبيق هذه المنهجية بدأ عام 2018 لمواجهة مجموعة من التحديات، ومن أبرزها ارتفاع في الإجازات المرضية.

حيث بلغت آنذاك نحو 1300 إجازة شهرياً، وتم تنفيذ تدخل سلوكي بسيط، تمثل في إعداد قوائم توضح لكل طبيب عدد الإجازات الممنوحة شهرياً ومشاركتها معهم من دون أي تهديد، ما أسفر خلال ثلاثة أشهر فقط عن انخفاض العدد من 1300 إلى نحو 300 إجازة شهرياً.

وأشار إلى أن تعميم التجربة على 17 مستشفى و133 مركزاً صحياً تابعاً للمؤسسة، أسهم في تقليص أكثر من 36 ألف يوم عمل حكومي سنوياً، وهو أثر اقتصادي مباشر انعكس على كفاءة الموارد وتحسين الخدمات الصحية.

وأوضح إعادة صياغة الرسائل النصية التذكيرية وتضمنت رسالة إنسانية توضح أن عدم حضور المرضى للمواعيد العلاجية يحرم مريضاً آخر من الاستفادة، فارتفعت نسبة الالتزام بالمواعيد إلى 85 %.

كما عالجنا مشكلة إرسال بعض المرضى السائقين أو العمال لاستلام الأدوية بدلاً عنهم، عبر ربط استلام العلاج بإجراء فحص دوري كل ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تعزيز الحضور ومتابعة العلاج بشكل أفضل.