المشاركة الروسية تقدم في «ويتيكس» حلولاً مبتكرة للمياه والطاقة والبيئة

أكد هيئة كهرباء ومياه دبي تميّز جناح روسيا الاتحادية الدولي المشارك في الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة « ويتيكس »، من 30 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، وتنظمها الهيئة بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

يتميز جناح روسيا الاتحادية الدولي المشارك في «ويتيكس» بتنوع مجالات تخصص الشركات الثلاثين التي يحتضنها تحت مظلة العلامة التجارية الوطنية الروسية «صنع في روسيا»، ابتداءً من الشركات المتخصصة في الطاقة النظيفة والمتجددة وحلول معالجة المياه وتنقيتها، وإعادة التدوير، مروراً بالحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية، والحلول الداعمة للزراعة المستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: نرحب بالمشاركة الواسعة للشركات الروسية تحت مظلة العلامة التجارية الوطنية الروسية «صنع في روسيا» في «ويتيكس»، والتي تمثل نموذجاً للشراكة الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية.

وحرص البلدين الصديقين على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد الجديد والقطاعات الحيوية، وتسريع تبني الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعم الأمن الغذائي، وتوطيد جسور الشراكات الهادفة إلى معالجة التحديات الملحة وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، ودفع النمو المستدام وتحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية والاستثمارية المشتركة.

وقال نجيبولو جبوري، ممثل مركز التصدير الروسي في دولة الإمارات: «تعرض الشركات الروسية أفضل ابتكاراتها في مجالات الطاقة والبيئة وإدارة المياه في دبي. ويمثل ما نعرضه تحت مظلة «صنع في روسيا» مساهمتنا في التحول العالمي نحو مستقبل مستدام.

ودورنا في إيجاد آفاق جديدة للتعاون الدولي. ونحن على ثقة بأن حلولنا في مجال التنمية المستدامة والتقنيات الخضراء ستحظى بإقبال كبير في معرض ويتيكس».

وبلغ نمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية 11.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 4.9% عن عام 2023، و76.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، وستستعرض شركات «صنع في روسيا» في «ويتيكس» 2025 باقة من التقنيات والابتكارات والحلول.

سعيد الطاير:

فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في الاقتصاد الجديد والقطاعات الحيوية