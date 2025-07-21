«ويتيكس» منصة عالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي

وجهة مثالية لضمان الاستباقية في الاستفادة من فرص ازدهار القطاعات المستقبلية

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» خلال الفترة من 30 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشكل المعرض وجهة مثالية للاطلاع على فرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وضمان الاستباقية في الاستفادة من فرص الازدهار الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات ومنها الطاقة النظيفة والمتجددة والنفط والمياه والرقمنة وغيرها.

وانسجاماً مع مسيرته المتنامية المواكبة لأحدث التقنيات المستقبلية، يوسع معرض «ويتيكس» مجالاته لتشمل القطاعات التي تسهم في صناعة المستقبل المستدام وتعزيز جودة حياة الناس على كافة الأصعدة.

انتشار

وعلى ضوء الانتشار السريع والنمو الضخم للذكاء الاصطناعي، بات «ويتيكس» منصة عالمية لشركات الطاقة الراغبة في زيادة استثمارها في هذه التقنية التي تشهد تقدماً هائلاً مضطرداً، بهدف دعم اعتمادها على الطاقة المتجددة، ووجهة مثالية للشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وشركات القطاع التكنولوجي الباحثة عن سبل لتلبية طلبها سريع التنامي على الطاقة والحد من انبعاثاتها والتحول إلى الطاقة المستدامة.

جهود

سعيد الطاير: الحدث يرسخ الشراكات ويسرع بناء اقتصاد معرفي مستدام

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): يترجم ويتيكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي ارتكزت على الجرأة والاستباقية في تبني الذكاء الاصطناعي، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة من أسرع الدول في هذا المجال، وانسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، يسهم المعرض في تسليط الضوء على الشركات الهادفة إلى مواجهة التغيرات العالمية والمساهمة في تسريع انتقال الطاقة استناداً إلى ثورة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: يرسخ المعرض الشراكات الرامية إلى دفع وتيرة التحول الرقمي لتصميم نماذج عمل متطورة لبناء اقتصاد معرفي مستدام وضمان مستقبل أكثر استدامة لأجيالنا القادمة.

واستقطبت دورة العام الماضي من المعرض أكثر من 2,800 شركة من 65 دولة وتضمن المعرض 21 جناحاً دولياً من 14 دولة حول العالم و50,598 زائراً من مختلف أرجاء العالم.

ويعمل ويتيكس على نشر التقنيات التي من شأنها دفع مسار تطوير الطاقة المتجددة لتلبية تسارع الطلب على الطاقة في مراكز البيانات وخفض انبعاثاتها.

وتبين التقارير دور الذكاء الاصطناعي في خفض الانبعاثات، وعلى الرغم من هذا الدور الواعد، فقد أعلنت مايكروسوفت في تقرير الاستدامة السنوي لهذا العام قفزة بنسبة 30 % في انبعاثاتها الكربونية بين عامي 2020 و2023، وأرجعت الأمر إلى حد كبير إلى مراكز البيانات المستخدمة في تطوير أنظمتها للذكاء الاصطناعي.

شراكات

خالد بن هادي

وقال خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في دولة الإمارات: نفخر بدعم معرض ويتيكس مجدداً هذا العام كأحد الرعاة الرئيسين، في إطار شراكتنا الطويلة مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

تعكس مشاركتنا المتواصلة في هذا الحدث الرائد التزامنا الراسخ بدفع التحول في قطاع الطاقة داخل دولة الإمارات وخارجها ومن خلال استعراض أحدث تقنياتنا، نهدف إلى دعم المجتمعات في تلبية احتياجاتها من الطاقة بكفاءة واستدامة، والمساهمة في بناء مستقبل طاقي أكثر نظافة ومرونة.

نعمان أمجد

وقال نعمان أمجد، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس التسويق والمبيعات، رئيس منطقة اليابان وأمريكا الجنوبية وكوريا الجنوبية، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة هيتاشي إنرجي: تفخر هيتاشي إنرجي برعايتها البلاتينية لمعرض ويتيكس 2025، الذي يُجسّد التزامنا بإلهام الجيل القادم من حلول الطاقة المستدامة.

وأضاف: «تعكس مشاركتنا في المعرض التزامنا بتعزيز أنظمة الطاقة في العالم لتكون أكثر استدامة وأماناً ومرونة وكفاءة من حيث التكلفة، بما يسهم في إتاحة الكهرباء للجميع وتمكين المجتمعات من الازدهار، ونواصل ريادتنا في تطوير تقنيات متقدمة، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة، التي تسهم في تحسين إدارة الطاقة وتعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة.

كما تدعم هذه الابتكارات مبادرات استراتيجية رئيسة مثل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي لتحقيق الحياد الكربوني 2050 وتجسّد شراكتنا الممتدة مع هيئة كهرباء ومياه دبي دورنا المحوري في دفع عجلة التحول الرقمي ودعم مستقبل محايد للكربون.

ونتطلع قدماً خلال ويتيكس 2025 للتواصل مع قادة القطاع والمعنيين لاستكشاف حلول مبتكرة تسهم في تشكيل مستقبل أكثر استدامة ومرونة لقطاع الطاقة خلال السنوات القادمة».

إقبال

ويواكب «ويتيكس» إقبال شركات النفط على إعادة النظر في أعمالها وزيادة استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

عبدالكريم المازمي

وقال المهندس عبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة دراجون أويل: تخطو دولة الإمارات خطوات ريادية في مجال الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، وقطاع الطاقة ليس استثناءً ونحن في شركة دراجون أويل نتماشى تماماً مع هذه الرؤية، ونعمل بجد على تعزيز قدراتنا في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الطاقة وتحقيق الاستدامة.

وأضاف: تأتي مشاركتنا في هذه الدورة من معرض ويتيكس لتجسيد التزامنا المتواصل باستكشاف أحدث التقنيات المبتكرة، وتبادل المعرفة والخبرات، ودعم المسيرة الوطنية للتحول الذكي والتنمية المستدامة في دولة الإمارات وفي إطار التزامها بالتحول الرقمي، نفذت دراجون أويل مجموعة من المبادرات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية في كل من تركمانستان، والعراق، ومصر ففي تركمانستان، تم تطبيق حلول متقدمة تعتمد على خوارزميات التعلّم الآلي لتحسين كفاءة الإنتاج من الحقول البحرية وتحليل البيانات الجيولوجية في الوقت الفعلي وفي العراق، ساهم استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأعطال وتقليل الفاقد التشغيلي بشكل ملموس أما في مصر، فقد تم إدماج أدوات تحليلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مراقبة الأداء البيئي والانبعاثات، بما يسهم في تحقيق الامتثال الكامل للمعايير البيئية المحلية والعالمية.

وتابع: تسعى «دراجون أويل» من خلال مشاركتها في المعرض إلى تسليط الضوء على مبادراتها في مجال التحول الرقمي، وأحدث الحلول الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم كفاءة العمليات وتقليل البصمة الكربونية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الخاصة بالاستدامة.