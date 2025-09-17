«لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة» تختتم أعمال تحكيم دورتها الـ27

أعلنت أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، عن اختتام أعمال لجان التحكيم الخاصة بالجائزة في دورتها الـ27، في فئاتها كافة، تمهيداً لإعداد قوائم الفائزين واعتمادها من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة الجائزة.

وذلك خلال الحفل السنوي المعتزم تنظيمه خلال شهر نوفمبر المقبل. وقالت السويدي إن الجائزة حرصت على مواكبة خطط وبرامج الدولة للنهوض بالطفولة باعتبارها سند الاستدامة وثروة الغد الأفضل.

وأعربت المدير التنفيذي للجائزة عن سعادتها للإقبال اللافت من قبل الطلبة والطالبات المشاركين في الجائزة على المستويين المحلي والخليجي، مشيرة إلى أن هذه نقطة تفاؤلية تؤكد إقبال جميع الأطفال والشباب والفتيات على ساحات وميادين التنافس الشريف، وصولاً إلى قمم الإبداع والتميز وهذا ما نهدف إليه.

وأكدت أن الجائزة سطرت إنجازات حافلة على مدار 27 عاماً في خدمة إبداعات الطفولة في رحلة امتدت منذ عام 1998 وحتى عام 2025، احتضنت خلالها جمعية النهضة النسائية بدبي جميع مراحل الانطلاقة الواعدة للجائزة بمساندة كاملة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة الجائزة، وبرعاية كريمة من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، راعية الجائزة، وبتوجيهات سديدة من الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة.

وأوضحت أن الجائزة انطلقت برعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والتي نالت لقب سفيرة أطفال العالم ثم أصبحت راعية للجائزة التي بدأت بطموح محلي وعربي، حيث تم الإعلان عن إطلاقها على المستوى الخليجي عام 2004 وطرحت العديد من قضايا الطفولة الخليجية.