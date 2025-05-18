300 مليار دولار المبيعات العالمية لمنتجات تعزيز المناعة بحلول 2028

أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2025»، الصادر مؤخراً عن مؤسسة دبي للمستقبل، على تزايد ملحوظ في استخدام المكملات الغذائية خلال العقدين الماضيين، مدفوعاً بنمو الطلب على منتجات تعزيز المناعة، وخصوصاً خلال جائحة «كوفيد 19»، حيث شهدت مبيعات هذه المنتجات قفزة بنسبة 50 % بين عامي 2018 و2020، لتصل إلى نحو 220 مليار دولار، مع توقعات بتجاوزها حاجز 300 مليار دولار بحلول عام 2028.

وبين التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، واليابان تستحوذ على النسبة الأكبر من السوق العالمية للمكملات الغذائية. في المقابل، تشهد الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً في المبيعات، ما يعكس تزايد الطلب على هذه المنتجات، وهو ما يتطلب تطوير تشريعات تنظيمية موحدة، إلى جانب تعزيز الأبحاث العلمية لضمان سلامة وفعالية هذه المكملات.

تحديات

وألقى التقرير الضوء على ظاهرة «الجوع الخفي»، الناتجة عن نقص المغذيات الدقيقة كالفيتامينات والمعادن، والتي تؤثر في نحو 50 % من أطفال الروضة وثلثي النساء في سن الإنجاب على مستوى العالم، حتى في ظل استهلاكهم كميات كافية من السعرات الحرارية.

وتطرق التقرير إلى أهمية عملية الدعم الغذائي «إضافة المغذيات» التي أثبتت فعاليتها في توفير حل فعال لهذه التحديات من خلال إضافتها للأطعمة أثناء معالجتها أو عبر إضافة المواد الحيوية للمحاصيل الزراعية.

وأشار التقرير إلى أن سوق الفيتامينات والمعادن يشهد توسعاً ملحوظاً، حيث قدرت قيمة سوق منتجات الصحة وجودة الحياة في عام 2023 بحوالي 1.8 تريليون دولار بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 5 و10 %، مع التركيز على المنتجات المخصصة وفق احتياجات كل شخص.

وخلص التقرير إلى أن توظيف تكنولوجيا الدعم الغذائي لتلبية الاحتياجات الغذائية الشخصية عبر بخاخات ذكية، يوفر حلاً فعالاً وصديقاً للبيئة لمعالجة نقص المغذيات الدقيقة حول العالم ويمثل بديلاً للمكملات الغذائية التقليدية، حيث تمثل هذه البخاخات حلاً مبتكراً لنقص المغذيات الدقيقة.