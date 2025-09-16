«موسم الوصل» يقدّم لزواره باقة مبهرة من العروض الثقافية والمهرجانات العائلية

كشفت مدينة إكسبو دبي، قلب مستقبل دبي، عن جدول فعالياتها لموسم 2025 - 2026، والذي يتضمن عدداً من أشهر فعالياتها التي تلقى إقبالاً جماهيرياً كبيراً كل عام، بالإضافة إلى فعاليات جديدة تنظم للمرة الأولى ضمن الموسم القادم، حيث استقطبت فعاليات ساحة الوصل الموسم الماضي أكثر من 500 ألف زائر.

وينطلق موسم الوصل هذا العام تحت شعار «لكل مناسبة احتفال»، ويستمر من 31 أكتوبر 2025 إلى 2 مايو 2026، ليقدم لزواره باقة مبهرةً من العروض الثقافية والموسيقية والمهرجانات العائلية، تُقام جميعها في ساحة الوصل الشهيرة وتحت قبتها الأيقونية التفاعلية، ما يجعل من كل احتفالية تجربة لا مثيل لها ويعزز من مكانتها واحدة من أفضل الوجهات العائلية في الدولة.

ويتضمن برنامج موسم الموصل مجموعة من أبرز الفعاليات الجماهيرية، مثل مدينة الشتاء، وحيّ رمضان، وضيّ دبي، ومهرجانات الحصاد، إلى جانب فعاليات جديدة وهي: مهرجان الكيك الأول من نوعه في المنطقة، ومسابقات راشد ولطيفة الرياضية.

كما أطلقت مدينة إكسبو دبي بطاقة موسم الوصل للمرة الأولى، بهدف إتاحة الفرصة لجميع الزوار للاستمتاع بجميع الفعاليات مع الحصول على مزايا حصرية.

ويبرز شعار «لكل مناسبة احتفال» استراتيجية مدينة إكسبو دبي في تنظيم احتفالات مستلهمة من أهم المناسبات المجتمعية التي تحتفي بها الدولة، لتكون بمثابة ملتقى للعائلات من مختلف الجنسيات والثقافات، يجتمعون معاً في ساحة الوصل لقضاء أوقات تبقى في الذاكرة ضمن أجواء حافلة بالمرح والسعادة.

مهرجانات عائلية

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: موسم الوصل يمثل تجسيداً حياً للإبداع والتنوع الثقافي، حيث نعيد إحياء الأجواء الساحرة التي عاشها زوار إكسبو 2020 دبي.

ملتقى العالم الذي يحتفل بكل الثقافات، ونسعى من خلاله إلى إتاحة الفرصة للآلاف، وخاصة الأطفال، الذين لم يتمكنوا من زيارة إكسبو 2020، لخوض تجربة مماثلة تعكس الأجواء الفريدة التي عاشها المشاركون في هذا الحدث الاستثنائي.

ننظر إلى موسم الوصل بكونه نقلة نوعية جديدة في استراتيجية مدينة إكسبو دبي لتعزيز مكانتها واحدة من الوجهات الرئيسة للفعاليات العائلية والثقافية في الإمارة، حيث تأتي هذه الخطوة بعد عدة سنوات من التجارب والخبرات المكتسبة، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع زوارنا لتحسين تجربتهم في كل زيارة.

فعاليات

وتتضمن أبرز فعاليات موسم الوصل «مهرجان الحصاد» الذي يتضمن 4 نسخ، تبدأ النسخة الأولى في 31 أكتوبر – 1 نوفمبر، والثانية في 31 يناير المقبل، أما النسخة الثالثة ففي 4 أبريل المقبل، والنسخة الرابعة في 2 مايو المقبل.

ويعود هذا المهرجان المجتمعي بأربع نسخ موسمية، يقدّم كل منها تجربة مميزة، بدءاً من دورته الأولى المستوحاة من أجواء الخريف، وصولاً إلى النسخة الصيفية التي ستحفل بالمرح والألعاب المائية، وسعر التذكرة 50 درهماً فقط.

وينطلق معرض ضيّ دبي الفني «12 – 18 نوفمبر»، حيث يعود المعرض الذي حظي بشعبية واسعة ليحتفي بالضوء والإبداع والإرث الفني، ويقدّم أعمالاً جديدة لمجموعة من الفنانين الإماراتيين من ثلاثة أجيال. الدخول مجاني.

كما يشمل موسم الوصل مهرجان الكيك «28 نوفمبر – 2 ديسمبر» وهو مهرجان عالمي جديد يستمر على مدار خمسة أيام، ويستضيف نخبة من أشهر طهاة المعجنات والحلويات العالميين للاحتفاء بكل ما يتعلق بالكيك وأنواعه. سعر التذكرة 75 درهماً.

مدينة الشتاء

وتنطلق فعالية مدينة الشتاء «6 ديسمبر – 31 ديسمبر» وهي إحدى أشهر فعاليات مدينة إكسبو دبي، والتي أصبحت من أهم الوجهات العائلية في فصل الشتاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث استقطب الحدث أكثر من 250 ألف زائر في العام الماضي، وتتحول خلاله ساحة الوصل إلى مدينة شتوية عملاقة، بكل ما فيها من ألعاب وأنشطة مستوحاة من الموسم. سعر التذكرة 50 درهماً.

أما فعالية «كارولز باي كاندل لايت» فستكون بين «20 – 24 ديسمبر» حيث يعود هذا الحفل المسرحي الموسيقي الشهير بحلة جديدة ومزيد من الأغنيات الشهيرة التي يسعد الجمهور في ترديدها والغناء مع الممثلين على المسرح. وقد شهدت نسخة العام الماضي نفاد التذاكر في غضون أيام قليلة من طرحها للبيع. سعر التذكرة 150 درهماً.

وتنطلق احتفالات نهاية العام «31 ديسمبر» حيث يستمتع الزوار بعدّين تنازليين لنهاية العام: الأول عند الساعة 21:00 وهو مخصص للأطفال والعائلات، والثاني عند منتصف الليل مع عرض مذهل للألعاب النارية. ويبلغ سعر التذكرة 150 درهماً.

حي رمضان

ويتضمن موسم الوصل فعالية حي رمضان 1 – 30 رمضان، إذ يعيش الزوار الأجواء الروحانية للشهر الفضيل في واحدة من أبرز فعاليات إكسبو سيتي دبي وأكثرها شعبية، ويبدأ سعر التذكرة من 50 درهماً.

وتنطلق حفلات أوركسترا فردوس «يناير – أبريل»: رحلة موسيقية آسرة تقدّمها الأوركسترا النسائية الشهيرة، ويبلغ سعر التذكرة 75 درهماً.

بطاقة موسم الوصل

واستجابةً للإقبال المتزايد على فعالياتها واحتفالاتها السنوية، أطلقت مدينة إكسبو دبي بطاقة موسم الوصل للمرة الأولى هذا العام، بحيث تتيح هذه البطاقة للزوار عدداً غير محدود من التجارب والزيارات دون الحاجة للشراء المتكرر للتذاكر مع كل فعالية، ما يخفض من الوقت والتكاليف.

بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الحصرية المصممة لتجعل من زيارة موسم الوصل تجربة سهلة وممتعة إلى أقصى حد. ويقدم موسم الوصل نوعين من البطاقات الموسمية:

بطاقة موسم الوصل: 999 درهماً وتشمل دخولاً غير محدود لشخص بالغ وطفل واحد إلى معظم الفعاليات المجتمعية، بالإضافة إلى ميزة المسار السريع على نقاط دخول الفعاليات، وخصومات على المأكولات والمشروبات.

وخدمة تنقّل مجانية بالعربات الكهربائية من المواقف المخصصة لحاملي البطاقات إلى موقع الفعاليات وبالعكس، والعديد من المزايا والعروض المغرية، بحيث تتجاوز القيمة الفعلية للبطاقة أكثر من 6000 درهم.

وبطاقة كبار الشخصيات«VIP 1,899 درهماً» وتشمل دخولاً غير محدود لشخص بالغ وطفل واحد إلى كل الفعاليات المجتمعية، وتتضمن جميع مزايا بطاقة موسم الوصل، إضافةً إلى خدمة صف السيارات.

ودخول غير محدود إلى مهرجان الكيك، وتذاكر مجانية للفعاليات الموسيقية كارولز باي كاندل لايت وحفلات أوركسترا فردوس، بالإضافة إلى تجربة إفطار مجانية خلال فعالية حي رمضان، والعديد من المزايا الحصرية الأخرى، بحيث تتجاوز القيمة الفعلية لبطاقة كبار الشخصيات 12,000 درهم.

شراكة استراتيجية

ويتم تنظيم موسم الوصل بشراكة استراتيجية مع جدول فعاليات دبي، والشريك الإعلامي الرقمي «دبي بوست»، ليجسّد موسم الوصل التزام مدينة إكسبو دبي بجمع الناس معاً وبناء مجتمع نابض بالحياة من خلال فعاليات تحتفي بالتنوع. كما أن موقع المدينة الاستراتيجي يعزز من كونه وجهة جاذبة للزوار.

كونه يتميز بسهولة الدخول والخروج من خلال الطرق الرئيسة السريعة لإمارة دبي، وتوفر آلاف المواقف المجانية للسيارات، إضافة إلى الربط المباشر مع مترو دبي، وكونها مدينة مستدامة ومخصصة للمشاة فقط.

والتذاكر متاحة على موقع Platinumlist.net، المنصة الرسمية لبيع تذاكر موسم الوصل، فيما يحظى الأطفال دون سن الثالثة وأصحاب الهمم مع مرافق واحد لهم بدخول مجاني إلى جميع الفعاليات.

مدينة إكسبو دبي

وتحتضن مدينة إكسبو دبي، معرض إكسبو 2020 دبي، وهي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وتؤمن بأن التعاون يمكن أن يدفع عجلة التقدم المستدام.

وبفضل موقعها الاستراتيجي وشبكات الربط العالمية المتكاملة، تشكّل المدينة محوراً رئيساً في مستقبل دبي، حيث تتوسّط مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، وتُعد محركاً رئيساً لتحقيق الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي.

ونظراً لموقعها المتميز وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسة ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

آمنة أبو الهول:

فعاليات ساحة الوصل استقطبت الموسم الماضي أكثر من 500 ألف زائر

«مهرجان الحصاد» يتضمن 4 نسخ موسمية تقدم كل منها تجربة مميزة

شراكة استراتيجية مع جدول فعاليات دبي و«دبي بوست» الشريك الإعلامي الرقمي

«موسم الوصل» يعيد الأجواء الرائعة والإثارة المستمرة التي عاشها زوار «إكسبو 2020 دبي»