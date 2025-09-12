مكتوم بن محمد ناعياً حسين خانصاحب: الإمارات فقدت أحد رجالاتها المخلصين

نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رجل الأعمال الراحل حسين خانصاحب، مؤكداً أن الإمارات فقدت برحيله واحداً من رجالاتها المخلصين وأحد أبرز رواد الأعمال والمحسنين في الدولة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "فقدت الإمارات حسين خانصاحب أحد رجالها المخلصين ومن أهم روّاد الأعمال والمحسنين في الدولة، كرّس حياته للعمل الخيري والإنساني، تاركاً إرثاً خالداً من الخير والعطاء".

وأضاف سموه: "ندعو الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء والمواساة لأهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".