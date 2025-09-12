محمد بن راشد ناعياً حسين خانصاحب: رائد مشاريع مجتمعية وخيرية سيبقى اسمه في ذاكرة الوطن

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رجل الأعمال الراحل حسين خانصاحب، مؤكداً مكانته كأحد أبرز رواد الأعمال في دولة الإمارات.

وأشار سموه إلى أن الراحل ترك بصمة واضحة في مسيرة التنمية عبر مساهماته المجتمعية، من بناء مساكن للأسر المتعففة والأيتام، والمراكز الصحية، وغيرها من الأعمال الإنسانية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": " تعازينا القلبية لأسرة رجل الأعمال الراحل حسين خانصاحب .. أحد أهم رواد الأعمال في الإمارات والذي تأسست شركتهم منذ العام 1935.. كان رائداً في مشاريع البنية التحتية.. وما يخلد ذكره أنه كان رائداً في المشاريع المجتمعية والإنسانية والخيرية".

وأضاف سموه: "له جهود في بناء مساكن الأسر المتعففة، ومساكن الأيتام، والمراكز الصحية وغيرها.. وهذا ما يبقى.. وهذا ما يرفع قيمة أي إنسان ويخلد ذكره واسمه في ذاكرة الوطن.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان".