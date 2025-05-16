«تنظيم الصناعة الأمنية» تستعرض أبرز أنظمتها

شاركت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في فعاليات القمة الشرطية العالمية عبر ثلاث مبادرات متخصصة، قدّمت من خلالها أحدث مشاريعها التقنية والمجتمعية الهادفة إلى تطوير قطاع الأمن والسلامة، وترسيخ ممارسات مهنية متقدمة في هذا المجال.

وأوضح عبدالله محمد الخميري، مهندس أنظمة أمنية في المؤسسة، أن المشاركة شملت عرض نظام «رافق»، الذي تم تطويره بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ويُعنى بتنظيم عمليات نقل المواد الخطرة في الإمارة، ويضم النظام أجهزة تتبع وكاميرات ورقماً إلكترونياً لضمان الحماية الشاملة خلال نقل المواد الحساسة، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تركز على قطاع الألعاب النارية، مع خطط مستقبلية لتوسيع النظام ليشمل جميع أنواع المواد الخطرة في دبي.

كما قدّمت المؤسسة مبادرة رابطة محترفي الأمن والسلامة، التي تُعد منصة متخصصة تهدف إلى توحيد العاملين في القطاع الأمني بمختلف فئاتهم، بدءاً من حراس الأمن وصولاً إلى مديري العمليات والمهندسين والمستشارين، ضمن إطار مهني يعزز التواصل وتبادل الخبرات.

وتوفر الرابطة لأعضائها فرصاً تدريبية متقدمة، وتمثيلاً في المحافل المحلية والدولية، إلى جانب امتيازات حصرية تُمكّنهم من مواكبة أحدث التطورات في المجال.

وأوضح الخميري أن الرابطة متاحة لكافة العاملين المرخصين في القطاع الأمني على مستوى الدولة، وتشمل أيضاً المهنيين من الجهات الدولية والشركات العالمية، شرط امتلاكهم ترخيصاً أمنياً سارياً يخوّلهم الانضمام للرابطة والاستفادة من خدماتها.