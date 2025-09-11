13 اشتراطاً في دبي لتداول المنتجات الاستهلاكية بالصالونات ومراكز التجميل



حددت بلدية دبي 13 اشتراطاً لتداول المنتجات الاستهلاكية في الصالونات ومحلات الحلاقة ومراكز التجميل، وذلك ضمن دليل أصدرته مؤخراً، لضمان وتعزيز التزام الصالونات ومحلات الحلاقة ومراكز التجميل والمؤسسات ذات العلاقة بالضوابط والاشتراطات المعتمدة في بلدية دبي وتحقيق مستوى عال من الصحة والسلامة في البيئة المشيد، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وضمان جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي الذي يخدم آلاف المتعاملين يومياً في الإمارة.

ويتضمن دليل الإرشادات الفنية لالتزام الصالونات ومحلات الحلاقة ومراكز التجميل اشتراطات تداول المنتجات الاستهلاكية فيها والتي تشمل: تداول منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، العطور، المنظفات، مضادات الجراثيم والمواد الملامسة للغذاء المعتمدة من قبل الجهات المختصة، ويجب أن تكون البطاقة التعريفية لهذه المنتجات مطابقة للمواصفات الإماراتية القياسية، ويمنع تداول المنتجات ببيانات مضللة أو غير مناسبة. كما يمنع استخدام الصور أو الرسومات التوضيحية أو اللغة التي تتعارض مع القيم والعادات الاجتماعية السائدة على منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والعطور والمنظفات ومضادات الجراثيم.

وبينت البلدية أنه يمنع إعادة استخدام عبوات المنتجات الاستهلاكية لأي غرض آخر، ويجب التخلص منها بشكل آمن، ويجب توفير ملصق يوضح تاريخ الفتح على المنتجات التي تعتمد مدة صلاحيتها على ذلك. كذلك توفير ملصق يوضح بيانات المنتج على العبوات المعاد تعبئتها. كما يمنع ترويج أو بيع المنتج مكشوفاً بعد الاستخدام.

ويجب اتباع الطريقة الصحيحة لخلط المنتجات حسب البطاقة التعريفية لكل منتج والتخلص منها مباشرة بعد الانتهاء من تقديم الخدمة.

وأشارت البلدية إلى أنه يمنع تداول مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والعطور غير المصرح بها أو الممنوعة أو التي فشلت مختبرياً. كما يمنع تداول المنتجات الاستهلاكية المنتهية الصلاحية أو الفاسدة أو التالفة، ويمنع تداول الأدوية بأي وسيلة، ويجب الالتزام بإرشادات استخدام وتخزين المنتجات الاستهلاكية حسب البيانات المدونة على ملصق المنتج.

تعزيز الوعي

وتحرص بلدية دبي على الارتقاء بمستوى الخدمات بما يواكب أفضل المعايير العالمية، وبما يحافظ على صحة وسلامة المستهلكين وزيادة الوعي العام بالصحة البيئية، حماية صحة المجتمع عبر تقليل المخاطر الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية أو الأدوات غير المعقمة، وتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات والخدمات، إلى جانب رفع مستوى الوعي المهني لدى مزاولي المهنة بأهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية.