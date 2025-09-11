حمدان بن محمد: الإمارات تقف مع قطر ومع أهلها الكرام فهم منا ونحن منهم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وقوف دولة الإمارات مع قطر ومع أهلها الكرام، سائلاً الله أن يحفظ قطر أيقونةً للشموخ ومنارةً للتقدم.

وعبر سموه عن سعادته بزيارة معرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل 2025" في الدوحة، وبما يقدمه من ابتكارات وأنشطة ثقافية تجسد اعتزاز أهل الخليج بالتراث الأصيل والموروث المشترك.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "سعدت بزيارة معرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل 2025" في الدوحة، وما يقدمه من ابتكارات وأنشطة ثقافية تجسد اعتزاز أهل الخليج بتراثنا الأصيل وموروثنا المشترك".

وأضاف سموه: "كل الشكر لقطر، ولأميرها، ولأهلها الأعزاء على كرم الضيافة المعهود.. نسأل الله أن يحفظ قطر أيقونةً للشموخ ومنارةً للتقدم، ونحن في دولة الإمارات نقف مع قطر ومع أهلها الكرام فهم منا ونحن منهم".