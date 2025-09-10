بلـدية دبي تدعو للالتـزام باشـتراطات «كـود البناء»

أكدت بلدية دبي أن الإنذارات التي أصدرتها أخيراً لعدد من المكاتب الهندسية جاءت بعد رصد مبالغات في التصاميم الإنشائية لعدد من فلل المواطنين دون وجود مبررات فنية هندسية واضحة مما رفع كلفة البناء بشكل غير مبرر.

مشيرة إلى أن أبرز مخالفات المكاتب الاستشارية في التصاميم الإنشائية لفلل المواطنين تتمثل في: تقديم تصاميم مبالغ فيها إنشائياً مما يؤدي إلى استخدام مفرط في مواد البناء مثل حديد التسليح والخرسانة، بما يخالف متطلبات «كود دبي للبناء» وزيادة في كلفة الإنشاء، وتقديم تصاميم لا تحقق معايير السلامة الإنشائية المطلوبة لوجود أخطاء تصميمية.

في المقابل، قال مهندسو تصميم إنشائي في مكاتب استشارات هندسية لـ«البيان» إن اشتراطات «كود دبي للبناء» متوافقة عالمياً مع الجودة وعوامل الأمان، وإن جميع المكاتب الاستشارية تعمل ضمن هذه المعايير والاشتراطات، لكنهم قدموا تبريراً بشأن التغييرات التي قد تطرأ على تنفيذ مشاريع الفلل والتصميمات الإنشائية والكلف الإضافية، منها:

طبيعة التربة، مستوى المياه الجوفية، التصميم المعماري، حالة الأراضي المجاورة للموقع، خبرة المهندس المصمم، وغيرها من الأمور التي يجب أخذها بالاعتبار أثناء التصميم الإنشائي. وأكدوا حرصهم على الالتزام بمتطلبات كود دبي للبناء أثناء التنفيذ، من جهة، ومتطلبات المالك والمبلغ المالي المرصود للمشروع من جهة ثانية.

اشتراطات موحدة

تفصيلاً، أوضحت بلدية دبي أنها تعتمد في تصميم الفلل للمواطنين على كود البناء المعتمد في الإمارة، والذي صدر في عام 2021، مشيرة إلى أن هذا الكود وحد جميع الاشتراطات والمعايير الفنية والهندسية اللازمة لتصميم المباني والفلل.

ويستند في المواصفات والاشتراطات الإنشائية إلى معايير وكودات دولية مثل الكود الأمريكي ACI والكود الأوروبي وIBC,ASHRE,NFPA وغيرهما مع مراعاة البيئة المحلية والمناخ في الدولة.

أسباب

وأوضحت أن ثمة أسباباً محتملة لتقديم تصاميم مبالغ فيها من قبل المكاتب الهندسية والاستشارية، منها عدم الكفاءة الفنية للمهندس المصمم، الإهمال وعدم الإلمام بمتطلبات الكود، مع وجود حالات أخرى تتعمد فيها المكاتب الاستشارية إجراء تعديلات تصميمية لزيادة كلفة البناء ونسبة الأرباح من المالك، «ولذا تم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين،وإذا ما صدرت أية تعديلات على الكود فإنها تشمل المشاريع الجديدة فقط التي يتم تقديمها بعد إصدار التعديلات».

وأشارت إلى أنه يتم مراجعة وتطوير بنود ومواصفات الكود بصورة مستمرة ويتم إصدارها وتعميمها من خلال قرارات إدارية وتعاميم يتم إرسالها لجميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، إضافة إلى تحديثها بصورة مستمرة في موقع البلدية الإلكتروني.

لافتة إلى إصدار نسخة محدثة من الكود كل عدة سنوات، والعمل جارٍ حالياً على تطوير نسخة جديدة من الكود سيتم إصدارها العام المقبل، مراعية كل التحديثات التي صدرت ونشرت من خلال التعاميم والقرارات.

وبينت بلدية دبي أن عدد المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة لكافة الأنشطة الهندسية يبلغ 1000 مكتب، يتم تصنيفها وفقاً لارتفاعات المباني إلى 3 فئات، الفئة الثالثة (أرضي+ 4 طوابق) – والفئة الثانية (أرضي + 12 طابقاً)، أما الفئة الأولى غير محدودة الطوابق.

وأن لكل فئة معايير فنية محددة من ضمنها عدد المهندسين ومؤهلاتهم وسنوات الخبرة، وفي حالة التغيير إلى الفئة الأعلى يتم إضافة عدد المشاريع المنجزة، مع العلم بأن الفئة التي يتم البدء فيها هي (أرضي + 4 طوابق).

نوري العلي

من جهته، قال المهندس نوري العلي مدير قسم التصميم الإنشائي في شركة إندكس للاستشارات الهندسية إن اشتراطات كود دبي للبناء عالمية ومرتفعة مقارنة مع الدول العربية، وتركز على الجودة وعوامل الأمان.

وأي مخالفة لتلك المعايير وعدم التقيد بالاشتراطات التنظيمية والمعايير الهندسية المعتمدة من دون حاجة هندسية مثبتة يتم رفضها من قبل مهندس البلدية الذي يدقق على تنفيذ عمليات البناء مثل القواعد والأعمدة وصب البلاطات ومقدار سماكتها وفقاً للأوزان التي تحملها، لافتاً إلى أن الاستشاري يقدم الدراسة الإنشائية ويحدد فيها كميات الحديد، ويجب الالتزام بهذه الاشتراطات وعدم الزيادة أو النقصان، بما يضمن تحقيق الكفاءة الإنشائية دون المبالغة في التصاميم.

ولفت إلى أن بعض الاستشاريين يزيدون كميات الحديد في مرحلة التصميم حتى لا يتم رفض اعتماد المخططات الإنشائية من قبل مهندسي البلدية، وأن زيادة الحديد في عملية البناء أكثر من الكمية المحددة هي تكاليف إضافية على المالك ويجب على الاستشاري عدم المبالغة بهذا الأمر ومعرفة الحد الأدنى المطلوب وفقاً لكود البناء المعتمد.

معايير عالمية

من جانبه قال المهندس علاء سلمان مدير مكتب كاسل للاستشارات المعمارية، إن «كود دبي» يتضمن العديد من المواصفات الفنية والاشتراطات الهندسية التي تتبع المعايير العالمية في البناء وعلى جميع المكاتب الاستشارية أن تعمل ضمن هذه المعايير والاشتراطات.

مشيراً إلى وجود معطيات تؤثر على التصميم الإنشائي وتكلفته منها: طبيعة التربة، مستوى المياه الجوفية، الشكل المعماري، حالة الجوار، خبرة المهندس المصمم، وغيرها من العوامل التي يجب أخذها بالاعتبار أثناء التصميم الإنشائي.

وأضاف: يجب أن يكون تصميم الاستشاري متوافقاً مع لوائح وشروط كود دبي من جهة ومتطلبات المالك والمبلغ المالي المرصود لبناء المشروع من جهة، فلا يمكنك بناء مسكن بمواصفات خيالية من حيث التصميم المعماري والتشطيبات بنفس المبلغ المخصص لتصميم بسيط وتشطيبات متوسطة، وهذا يعتمد على رؤية المالك لمسكنه المستقبلي.

وتابع: إن طبيعة التربة تؤثر بشكل سلبي على تكلفة المشروع مما يرغم المصمم الإنشائي على زيادة سماكة القواعد أو زيادة التسليح، وهنا يكون الدور المهم لشركات تخطيط المدن ومقاولي البنى التحتية لضبط جودة الدفان والتربة المستخدمة في عمليات تسوية الأراضي قبل طرحها للملاك.

كما أن الشكل المعماري من حيث ارتفاع المبنى، واتساع المسافات بين الأعمدة، أو عمل بروزات معمارية كبيرة تؤثر على التصميم الإنشائي من حيث زيادة سماكات العناصر الإنشائية أو زيادة التسليح ليتماشى التصميم مع اشتراطات البناء.

وقال المتحدث: في بعض الحالات يكون دور المهندس المراجع في الدوائر المختصة مهماً جداً في الحصول على تصميم متوافق مع اللوائح والاشتراطات مع أقل كلفة ممكنة على المالك وعليه يكون اختيار الكوادر ذات الخبرات الجيدة سواء من الجهات المختصة أو المكاتب الاستشارية من أهم العوامل التي تحافظ على تكلفة قليلة مع بناء آمن ومستدام ومطابق للمعايير العالمية.

مسؤولية

نادر شعبان

إلى ذلك، قال المهندس الإنشائي نادر شعبان: في حال وجود اعتراض من المالك على ارتفاع التكلفة نتيجة التصميم الإنشائي، فإن تقييم ذلك يختلف بحسب كل مشروع ومواصفاته ومتطلباته، وهنا تكون أهمية مبررات الاستشاري في أي زيادات إنشائية.

فإذا كانت تلك الزيادات غير مبررة فقد تعتبر مخالفة للكود، أما إذا ثبت أنها ضرورية وتدخل في عوامل الأمان بالمشروع فيجب عدم اعتبارها مخالفة.

وأشار إلى أن كل مشروع يختلف عن الآخر من ناحية طبيعة التربة ومتطلبات المالك، خصوصاً فيما يتعلق بالبروزات والأعمدة وطريقة توزيعها وعدم وجود أي منها داخل الفراغات المعمارية، وهو ما قد يستلزم أحياناً اعتبارات إنشائية خاصة يترتب عليها زيادة في التكلفة.

وشدد المهندس نادر شعبان على أن الاستشاريين يحرصون على الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة في كود دبي للبناء، بما يسهم في خفض الهدر والتكاليف غير الضرورية، ويدعم بيئة أعمال جاذبة ويحقق أفضل مستويات الجودة.

