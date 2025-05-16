36.3 مليار درهم تسويات محاكم دبي خلال 2024

نظمت محاكم دبي لقاء إعلامياً، استعرضت فيه أبرز إنجازاتها خلال العام الماضي، وشهد اللقاء حضور الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، والقاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز.

والدكتور عبد الله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، والقاضي عمر ميران نائب مدير محاكم دبي، إلى جانب رؤساء المحاكم، وأعضاء المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي.

وأكد الدكتور سيف غانم السويدي مواصلة محاكم دبي السير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتهم الطموحة في أن يكونوا في طليعة المؤسسات القضائية العالمية، حيث نؤمن بأن العدالة هي أساس استقرار المجتمع، وركيزة رئيسة في تعزيز البيئة القانونية في إمارة دبي.

وقال إن ما تحقق من إنجازات، هو نتيجة مباشرة لالتزامهم المستمر بتطوير المنظومة القضائية، واعتمادهم على أحدث التقنيات التي تسهم في تقديم خدمات قضائية مبتكرة وفعّالة، من خلال استراتيجيات محكمة تجمع بين التحول الرقمي، وتطوير الكوادر البشرية.

وكشف القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، عن تحقيق محاكم دبي لمعدلات قياسية في الأداء القضائي خلال عام 2024.

حيث بلغت إجمالي قيمة التسويات التي حققتها مراكز التسوية الودية التابعة للمحاكم 36.3 مليار درهم، مع تحقيق نسبة تسوية الحالات لقسم التوجيه والإصلاح الأسري، بلغت 74 %، وبلغت قيمة التسويات للمنازعات المدنية والتجارية والعقارية، إلى 25.6 مليار درهم.

وأشار الحوسني إلى أن محاكم دبي اعتمدت استراتيجية متكاملة لتحقيق العدالة الناجزة، تستند إلى ركيزتين رئيستين: سرعة الفصل في الدعاوى ودقة الأحكام. حيث تم تخفيض مدة الفصل من أول جلسة إلى 74 يوماً في المحاكم الابتدائية، و75 يوماً في الاستئناف، و73 يوماً في التمييز.