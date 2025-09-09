انتهاء العمل بنظام الدوام الصيفي في دوائر حكومة دبي الجمعة المقبل

ينتهي يوم الجمعة المقبل، العمل بنظام الدوام الصيفي في الدوائر والجهات الحكومية بدبي، ضمن مبادرة «صيفنا مرن»، التي عممتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، للعام الثاني على التوالي.

والذي منح الجهات الحكومية مرونة تقسيم موظفيها إلى مجموعتين، بحسب احتياج كل جهة، حيث تعمل الأولى على امتداد 8 ساعات من الاثنين إلى الخميس، ويكون يوم الجمعة عطلة لهذه الفئة، والثانية تعمل بمعدل 7 ساعات من الاثنين إلى الخميس، و4.30 ساعات يوم الجمعة.

وذلك لضمان تقديم الخدمات 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 7:30 إلى 3:30، ويوم الجمعة من الساعة 7:30 إلى الساعة 12 ظهراً.

وبدأت دوائر دبي بتطبيق العمل بالدوام الصيفي للعام الجاري، منذ الأول من يوليو، على أن يستمر العمل به حتى الجمعة المقبل، الموافق لـ 12 سبتمبر، وذلك وفقاً للتعميم الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في يونيو للماضي.

وتعكس مبادرة «صيفنا مرن»، حرص حكومة دبي على توفير بيئة عمل محفزة ومرنة، تعزز من إنتاجية الموظف، وتساعده على التوازن بين حياته المهنية والشخصية، ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الحكومية المقدمة.

وبحسب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، فإن هذه المبادرة تتماشى مع مستهدفات «عام المجتمع»، حيث تسعى المبادرة إلى دعم الترابط الأسري، وتعزيز الرضا الوظيفي، من خلال بيئة عمل مرنة، تسهم في رفع كفاءة وإنتاجية موظفي الحكومة وأسرهم، بما يعزز دور الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع.

وتجسد المبادرة التزام حكومة دبي بتهيئة بيئة عمل مرنة ومتفاعلة، تلبي احتياجات الموظفين والمجتمع على حد سواء، وجاء تعميمها، استناداً إلى نتائج التجربة السابقة في عام 2024، ضمن رؤية تطوير منظومة حكومية متقدمة، تحقق التوازن بين الكفاءة المؤسسية ورفاه الموظف، بما يدعم مساعي دبي نحو تقديم خدمات مرنة ومستدامة، تتمحور حول الإنسان.

وأظهرت نتائج تطبيق المبادرة العام الماضي على 21 جهة حكومية، ارتفاعاً ملحوظاً في الإنتاجية، وتحسناً في بيئة العمل، إلى جانب تسجيل مستويات رضا وسعادة وظيفية قاربت 98 %، فيما أظهرت تقارير «دبي للأداء الحكومي المتميز»، تطوراً بارزاً في أداء تلك الجهات.