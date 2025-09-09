إطلاق كتاب عن الذكاء الاصطناعي في التعليم بدبي

تصدر مستقبل التعليم المشهد، مع الإطلاق الرسمي وتوقيع كتاب مشترك باللغة الإنجليزية حول الذكاء الاصطناعي في التعليم من إعداد اثنين من الرواد العالميين في مجال التعليم والابتكار، وهما الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، الذي يعد من الرواد البارزين في التعليم والتكنولوجيا والقيادة ومنظومة الابتكار بالدولة، والباحث الفرنسي الدكتور مارسيل سوسيه، مدير كلية الدكتوراه «نيستور للذكاء الاصطناعي»، المعروف بإسهاماته في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار في الأعمال.

وتم إطلاق وتوقيع الكتاب بمقر جامعة دبي في المدينة الأكاديمية وبحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين والأكاديميين. وأوضح الدكتور البستكي أن إطلاق الكتاب في دبي يعتبر المحطة الثانية ضمن سلسلة من العروض الدولية للكتاب.

حيث تم تقديم الكتاب أولاً في العاصمة الصينية بكين باللغة الصينية في شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أن برنامج تدشين الكتاب بعد الصين والإمارات، يتضمن إطلاق النسخة الفرنسية من الكتاب في فرنسا في أكتوبر المقبل لبدء حوارات حيوية في أنظمة التعليم الفرنكوفونية.

كما يتضمن إطلاق النسخة العربية في العام المقبل. وأكد أن الكتاب بمثابة خارطة طريق نحو الاستفادة من مجال الذكاء الاصطناعي بشكل يفيد مجال التعليم، ويتناول مستقبل التعليم، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى التحول الجذري، خصوصاً مع توقعات بوجود ما يقرب من مليار طالب بحلول 2050.

ويبرز كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث نقلة نوعية في التعليم من خلال التعلم الشخصي الذي يستجيب لاحتياجات كل طالب على حدة. وأضاف الدكتور البستكي أن الكتاب يستعرض نماذج وروبوتات رائدة مثل «إيريس».