دبي ترسم ملامح مستقبل الخدمات البريدية عبر استراتيجية عالمية

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال استضافتها لأعمال المؤتمر البريدي العالمي الثامن والعشرين في دبي، إبراز ريادتها في مجال الخدمات البريدية واللوجستية، وتبنّي أحدث الحلول التكنولوجية القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وسوف تشهد الجلسات والنقاشات طرح مبادرات نوعية، تهدف إلى تعزيز كفاءة التوصيل، تحسين تجربة العملاء، ودعم الأجندة البيئية، من خلال اعتماد المركبات الكهربائية والأنظمة الذكية.
وتم توزيع النقاشات على 7 لجان متخصصة، تعمل طوال فترة المؤتمر على دراسة التحديات المطروحة، وصياغة مقترحات عملية.
وتستند إلى الابتكار والتكامل بين الدول الأعضاء، وتهدف هذه الأجندة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للبريد، تمكين التجارة الإلكترونية، وتحقيق استدامة بيئية أوسع، من خلال اعتماد الحلول الخضراء.
وهو الصندوق الرقمي– Digital Inbox، الذي يعد بمثابة صندوق بريد إلكتروني متطور، يربط العنوان الرقمي بالعنوان الفعلي للعميل، ما يسهم في ضمان وصول الشحنات بدقة أكبر، وتقليل ما يُعرف بالتوصيل الأعمى.
مشيراً إلى أن هذا الابتكار لا يقتصر على قطاع البريد فقط، بل يشمل أيضاً مختلف مجالات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، ما يعزز من رضا العملاء، ويرفع كفاءة المنظومة اللوجستية.
وسنقوم خلال المؤتمر، بتسليط الضوء على شراكاتنا مع الشركات العالمية في مجال المركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية، والتي بدأت بالفعل مرحلة التشغيل التجريبي في بعض المدن.