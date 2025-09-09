دبي ترسم ملامح مستقبل الخدمات البريدية عبر استراتيجية عالمية

قال طارق الواحدي الرئيس التنفيذي لــ «سفن إكس»، ورئيس الدورة الحالية لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي، في تصريحات على هامش المؤتمر:

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال استضافتها لأعمال المؤتمر البريدي العالمي الثامن والعشرين في دبي، إبراز ريادتها في مجال الخدمات البريدية واللوجستية، وتبنّي أحدث الحلول التكنولوجية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وسوف تشهد الجلسات والنقاشات طرح مبادرات نوعية، تهدف إلى تعزيز كفاءة التوصيل، تحسين تجربة العملاء، ودعم الأجندة البيئية، من خلال اعتماد المركبات الكهربائية والأنظمة الذكية.

وأضاف: تشكل الاستراتيجية الجديدة للاتحاد للفترة 2026–2029، والتي ستحمل اسم «استراتيجية دبي»، المحور الأبرز في ختام فعالياته، حيث إن المؤتمر يتضمن 145 ورقة عمل، مقدمة من مختلف الدول الأعضاء، تتناول قضايا تنظيمية وتشريعية وتكنولوجية وبيئية.

وتم توزيع النقاشات على 7 لجان متخصصة، تعمل طوال فترة المؤتمر على دراسة التحديات المطروحة، وصياغة مقترحات عملية.

وفي نهاية الاجتماعات، سيتم رفع حزمة من القرارات والتوصيات إلى اللجنة العليا للمؤتمر لاعتمادها، بحيث تشكل أساساً لاستراتيجية البريد العالمية للأربع سنوات المقبلة، تنطلق من دبي.

وتستند إلى الابتكار والتكامل بين الدول الأعضاء، وتهدف هذه الأجندة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للبريد، تمكين التجارة الإلكترونية، وتحقيق استدامة بيئية أوسع، من خلال اعتماد الحلول الخضراء.

وأوضح طارق الواحدي أن دولة الإمارات تمتلك تجربة رائدة عالمياً في الخدمات اللوجستية والتقنية، واليوم «سفن إكس» لديها منظومة متكاملة، وقد أطلقنا في وقت سابق برنامج «وين».

وهو الصندوق الرقمي– Digital Inbox، الذي يعد بمثابة صندوق بريد إلكتروني متطور، يربط العنوان الرقمي بالعنوان الفعلي للعميل، ما يسهم في ضمان وصول الشحنات بدقة أكبر، وتقليل ما يُعرف بالتوصيل الأعمى.

مشيراً إلى أن هذا الابتكار لا يقتصر على قطاع البريد فقط، بل يشمل أيضاً مختلف مجالات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، ما يعزز من رضا العملاء، ويرفع كفاءة المنظومة اللوجستية.

وأضاف: ساعد اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع معدلات دقة التوصيل بنسبة كبيرة، فضلاً عن تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تكرار محاولات التوصيل، الأمر الذي يعكس التزام الإمارات بدمج البعد البيئي في سياساتها الخدمية.

وسنقوم خلال المؤتمر، بتسليط الضوء على شراكاتنا مع الشركات العالمية في مجال المركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية، والتي بدأت بالفعل مرحلة التشغيل التجريبي في بعض المدن.