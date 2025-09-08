أحمد بن محمد يشهد انطلاق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم، انطلاق أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي، بمشاركة 2200 من الوزراء والمسؤولين من 192 دولة حول العالم. وتفقّد سموه جناح دولة الإمارات في المعرض المصاحب للمؤتمر.

وأضاف سموه: "نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في مباحثاتهم لاعتماد الاستراتيجية الجديدة للاتحاد 2026–2029، التي ستحمل اسم "استراتيجية دبي"، ونثمن جهودهم الرامية إلى الارتقاء بجودة خدمات البريد عالمياً، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يعكس التطلعات المستقبلية لتطوير قطاع البريد والخدمات اللوجستية".